هآرتس: نتنياهو يرفض صفقة تبادل أسرى ووجهته نحو استمرار الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- توجه الوفد الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى القاهرة للمشاركة في محادثات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أمس، حاملا "تفويضا مقلصا جدا"، حسبما ذكر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الأربعاء.

وأضاف هرئيل أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "لم يمنح الوفد صلاحيات لإجراء مفاوضات حقيقية حاليا، وحتى أن رئيس مركز الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون، لم يسافر إلى مصر" مع الوفد.

في موازاة ذلك، يعبر نتنياهو عن مواقف متشددة حيال صفقة كهذه. فهو يرفض مطالب حماس، ويعلن أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التوغل في القطاع، وخاصة في خانيونس، ويستعد لاحتلال رفح، بادعاء زيادة الضغط على حماس في محاولة لتحرير رهائن إسرائيليين.

ووصف هرئيل مواقف نتنياهو بأنها "خليط من رسائل"، بعضها موجه لاحتياجات سياسية داخلية وبعضها الآخر موجه إلى حماس والحلبة الدولية، "وخلاصة ذلك واضحة: وجهة نتنياهو نحو استمرار الحرب"، وذلك لأن نتنياهو "لا يأبه حاليا بتحرير المخطوفين مقابل وقف إطلاق نار لفترة طويلة وتحرير أسرى فلسطينيين كثيرين، رغم احتجاجات ومطالب عائلات المخطوفين".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، شريطا مصورا قصيرا جدا يظهر فيه رئيس حماس في القطاع، يحيى السنوار، يسير داخل نفق في بداية الحرب على غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن نشر هذا الشريط ليس إلا "إلهاء متعمد، هدفه صرف أنظار الجمهور الإسرائيلي المتعطش لانتصار".

ووفقا لهرئيل، فإنه ظهرت مشكلة جديدة في قطاع غزة. فقد أصبح موظفي الأمم المتحدة يتخوفون من إدخال شاحنات إلى القطاع، "لأنه بغياب حماس، تنهب عائلات إجرامية محلية المساعدات ولا تصل إلى السكان المحتاجين".

وأضاف أنه لا تزال هناك عشرات الكيلومترات من الأنفاق في منطقة خانيونس، التي "لم يدمرها الجيش الإسرائيلي"، فيما تهدد إسرائيل بتوغل بري في رفح.

وأشار هرئيل إلى أن الإدارة الأميركية لا تحاول منع العملية العسكرية الإسرائيلي في رفح، وإنما تطالب بإجلاء النازحين الذين نزحوا إليها، الذين يقارب عددهم 1.3 مليون نازح، قبل التوغل البري في رفح. "ومن شأن الاستعدادات لعملية عسكرية بهذا الحجم أن تستغرق وقتا، إضافة إلى أن من شأن حلول شهر رمضان أن يضع مصاعب أمام عملية عسكرية مكثفة في فترة أكثر حساسية في أنحاء العالم العربي والإسلامي".



