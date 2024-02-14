الاحتلال يجبر الرعاة على مغادرة مراعيهم بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رعاة الأغنام على مغادرة أراضيهم في منطقة عين الساكوت في الأغوار الشمالية.
وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جيش الاحتلال لاحق الرعاة ومواشيهم، أثناء تواجدهم في المراعي في منطقة الساكوت، وأجبرهم على مغادرة المراعي، وهددهم بعدم الدخول إليها مجددا.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حصار شديد يفرضه الاحتلال والمستعمرون على المواطنين في الأغوار، من خلال إغلاق مساحات رعوية شاسعة أمام الرعاة، إذ أصبحت هذه الأراضي تحت سيطرة المستعمرين.
كما داهم مجموعة من المستعمرين، في وقت سابق اليوم، أراضي المواطنين في خربة الفارسية، وشرعوا برعي مواشيهم داخل المحاصيل الزراعية لتدميرها.
يُذكر أن الرعاة في العديد من مناطق الأغوار يتعرضون لملاحقات واعتداءات يومية من قوات الاحتلال والمستعمرين، كما يعملون على تدمير المحاصيل الزراعية عبر رعي مواشيهم فيها.
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