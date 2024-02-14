الاحتلال يجبر الرعاة على مغادرة مراعيهم بالأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار/PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رعاة الأغنام على مغادرة أراضيهم في منطقة عين الساكوت في الأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جيش الاحتلال لاحق الرعاة ومواشيهم، أثناء تواجدهم في المراعي في منطقة الساكوت، وأجبرهم على مغادرة المراعي، وهددهم بعدم الدخول إليها مجددا.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حصار شديد يفرضه الاحتلال والمستعمرون على المواطنين في الأغوار، من خلال إغلاق مساحات رعوية شاسعة أمام الرعاة، إذ أصبحت هذه الأراضي تحت سيطرة المستعمرين.

كما داهم مجموعة من المستعمرين، في وقت سابق اليوم، أراضي المواطنين في خربة الفارسية، وشرعوا برعي مواشيهم داخل المحاصيل الزراعية لتدميرها.

يُذكر أن الرعاة في العديد من مناطق الأغوار يتعرضون لملاحقات واعتداءات يومية من قوات الاحتلال والمستعمرين، كما يعملون على تدمير المحاصيل الزراعية عبر رعي مواشيهم فيها.