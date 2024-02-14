لاعبو المنتخب الوطني يلتحقون بانديتهم

(MENAFN
- Amman Net) بدأ لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، بالالتحاق بأنديتهم المحلية والخارجية، بعد اختتام مشاركتهم في بطولة كأس أسيا التي انتهت أخيرا في قطر وحصل فيها المنتخب الوطني على المركز الثاني.
وبدأ اللاعبون المحترفون في الخارج بالالتحاق تباعا بأنديتهم اليوم الاربعاء، حيث يحترف موسى التعمري في مونبلييه الفرنسي ويزيد ابو ليلى في الجبلين السعودي، اضافة الى المحترفين في الدوري القطري وهم يزن عرب وعلي علوان ويزن نعيمات وابراهيم سعادة.
كما يلتحق اليوم لاعبو المنتخب بأنديتهم المحلية، استعدادا لاستئناف مباريات دوري المحترفين اعتبارا من يوم السبت المقبل.
وكان اتحاد الكرة قد حدد مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوعين الخامس والثامن من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024، حيث يلتقي الفيصلي مع شباب العقبة عند الخامسة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد عمان، فيما يواجه الوحدات نظيره الحسين عند السابعة والنصف مساء نفس اليوم على ستاد الحسن باربد.
ويستقبل الوحدات نظيره الرمثا عند الخامسة عصر الأربعاء 21 شباط، على ستاد عمان، قبل أن يلتقي مغير السرحان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن.
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