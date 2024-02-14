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فيليس وايتلي

2/14/2024 5:11:29 AM
(MENAFN- Amman Net) كان اسمها (Phillis -فيليس) ، لأن هذا كان اسم السفينة التي أتت بها من أفريقيا الى أميريكا، و كنيتها (Wheatley- وايتلي)، نسبة لاسم كنية التاجر الذي اشتراها واستعبدها.
ولدت هذه الطفله المستعبدة في السنغال، من حيث اختطفت وهي بعمر 7 سنوات. أتى بها وبآخرين من أمثالها، مهربين يطلق عليهم تسميه (مهربي اللحم الحي)، أتوا بها إلى بوسطن، حيث طرحهم تجار الرقيق للبيع بمزادات علنيه، ندهوا عليها كما يفعلون عندما يبيعون الحيوانات : –“عمرها سبع سنوات فقط! ستكون فرس نشيطه و جيدة!” لقد تم امتلاكها من قبل العديد من تجار الرقيق.
في سن الثالثة عشرة ، كانت تكتب الشعر بلغة غير لغتها الأم . بدايةً، لم يصدقها أحد أنها هي من كتبت تلك النصوص الشعريه.
في سن العشرين، تم استجواب“فيليس” من قبل محكمة مكونة من ثمانية عشر قاضيًا يرتدون الملابس التقليديه للقضاة والشعر المستعار. كان عليها أن تقرأ نصوصًا بحضرة المحكمه، من“فيرجيل” و”ميلتون” وبعض عبر من الكتاب المقدس و مقاطع منه، عن ظهر قلب، كما توجب عليها أيضًا أن تقسم قسماً مغلظ، أن القصائد التي كتبتها لم تكن مقتبسة من دواوين شعريه منسوبه لادباء غيرها.
خضعت الفتاة الشابه لامتحان طويل من كرسيها في قفص الإتهام، حتى برأتها و قبلتها المحكمة.
كانت امرأة، كانت سوداء، كانت عبدة وكانت شاعرة. كانت“فيليس ويتلي 1753 – 1784” أول كاتبه أمريكيه، سمراء البشره، من أصل أفريقي، تنشر كتابًا في الولايات المتحدة.

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