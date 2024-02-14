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متحدث أممي: 30 بالمئة من مدارس غزة قصفت بشكل مباشر

2/14/2024 5:11:28 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن 30 بالمئة من مدارس غزة قصفت بشكل مباشر، ما يعادل 162 مبنى مدرسيا، فيما دمر القصف الإسرائيلي 26 مدرسة بشكل كامل.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال دوجاريك في مؤتمر صحفي، إن عمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة يقومون بفحص صور الأقمار الصناعية لقياس تأثير الهجمات الإسرائيلية على التعليم.
وأكد المتحدث الأممي أن "مدارس يدرس فيها قرابة 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6 آلاف و500 معلم، تعرضت للقصف المباشر"، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 55 بالمئة من المدارس في غزة ستتطلب إما إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة".
وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في وقت سابق، إن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.
وأضافت في تقرير نشرته في السادس من الشهر الحالي، أن "4895 طالبا استشهدوا و8514 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة والضفة".
وأكدت وزارة التربية الفلسطينية، أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 بالمئة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

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