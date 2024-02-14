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انفجار ثلاث نقاط في خطوط الغاز الرئيسية في ايران

2/14/2024 5:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن "عملا إرهابيا وقع حوالي الساعة 1 منتصف ليلة أمس وقد أدى إلى انفجار ثلاث نقاط في خطوط الغاز الرئيسية في البلاد".


وأكد أوجي أن "الانفجارات لم تخلف ضحايا في الأرواح والفرق التابعة للشركة الوطنية للغاز بدأت بمعالجة الأمر منذ الساعات الأولى بعد العملية الارهابية"، مشيرا إلى أن "العدو خطط لتوقف خطوط الغاز في البلاد، لكن هذا الهدف لن يتحقق".

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