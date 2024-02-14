انفجار ثلاث نقاط في خطوط الغاز الرئيسية في ايران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن "عملا إرهابيا وقع حوالي الساعة 1 منتصف ليلة أمس وقد أدى إلى انفجار ثلاث نقاط في خطوط الغاز الرئيسية في البلاد".
وأكد أوجي أن "الانفجارات لم تخلف ضحايا في الأرواح والفرق التابعة للشركة الوطنية للغاز بدأت بمعالجة الأمر منذ الساعات الأولى بعد العملية الارهابية"، مشيرا إلى أن "العدو خطط لتوقف خطوط الغاز في البلاد، لكن هذا الهدف لن يتحقق".
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