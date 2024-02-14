ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف منزلا بمدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم الكاتب أيمن الرفاتي، في قصف استهدف منزله في شارع الجلاء.
وأضافت المصادر ذاتها، بنقل عدد من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مجموعة من المواطنين شرق عبسان الكبيرة في خان يونس.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28.473، والجرحى إلى 68.146، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
MENAFN14022024000208011052ID1107850569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.