ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف منزلا بمدينة غزة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم الكاتب أيمن الرفاتي، في قصف استهدف منزله في شارع الجلاء.



وأضافت المصادر ذاتها، بنقل عدد من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مجموعة من المواطنين شرق عبسان الكبيرة في خان يونس.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28.473، والجرحى إلى 68.146، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

