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الحكومة: دوام غداً الخميس كالمعتاد ولا بلاغات بانهائه مبكراً

2/14/2024 5:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت الحكومة، عبر منصة حقك تعرف، صدور بلاغ رسمي يقضي بإنهاء دوام الوزارات والمؤسسات الحكومية عند الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس.


وبينت المنصة، نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الاتصال الحكومي أن الدوام سيكون كالمعتاد ويبدأ الساعة 8:30 صباحاً وينتهي الساعة 3:30 ظهراً.





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