الحكومة: دوام غداً الخميس كالمعتاد ولا بلاغات بانهائه مبكراً

الحكومة: دوام غداً الخميس كالمعتاد ولا بلاغات بانهائه مبكراً
التاريخ
2/14/2024 5:10:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت الحكومة، عبر منصة حقك تعرف، صدور بلاغ رسمي يقضي بإنهاء دوام الوزارات والمؤسسات الحكومية عند الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس.
وبينت المنصة، نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الاتصال الحكومي أن الدوام سيكون كالمعتاد ويبدأ الساعة 8:30 صباحاً وينتهي الساعة 3:30 ظهراً.
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