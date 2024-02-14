صحة غزة: 103 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 28.576 شهيدا و68.291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأشارت الصحة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وبينت أنه ما زال "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم ".

