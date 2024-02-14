التوثيق الملكي يصدر كتاب الاقتصاد الأردني والأزمات المالية والاقتصادية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الطبعة الأولى من كتاب "الاقتصاد الأردني والأزمات المالية والاقتصادية: القدرة على التكيف وتجاوز التحديات" لمؤلفه الدكتور عدلي قندح.



وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الكتاب يعد باكورة معرفية مهمة للقارئ المهتم وللباحث في شؤون الاقتصاد الأردني وتحولاته، وأبرز محطاته في المئوية الأولى من تاريخ الدولة.



وأضاف، أن الكتاب يُعد بحثا علميا متخصصا ويركز بدقة على واقع الوضع الاقتصادي في الأردن والأزمات المالية والاقتصادية التي ألمت به والتأثيرات التي نسجتها هذه الأزمات في الاقتصاد الوطني.



وأشار المركز الى أن معالجة المعلومات البحثية المستخلصة في هذا الكتاب جرت بأسلوب علمي دقيق انتهجه مؤلفه، بهدف إثراء المكتبة الوطنية والعربية بمحتوى علمي ذي قيمة، مؤكدا أن هذا العمل يعتبر خطوة فعالة نحو ترسيخ فهم اقتصادي شامل، وتحديد آفاق فهم جديدة لبناء أسس قوية لمستقبل مستدام ومزدهر.



وأشار إلى أن هذا الكتاب يطمح إلى أن يكون مرجعا علميا يرصد تحولات الاقتصاد الأردني والثبات الذي أظهره رغم انكشافه في بعض الأحيان نتيجة للأزمات التي عصفت بالعالم بالمجمل وبمنطقتنا بشكل خاص، وأنه رغم تدني مؤشرات الأردن الاقتصادية في بعض الأحيان إلا أنه استطاع وبفضل قيادة الهاشميين الحكيمة وحنكة حكوماته المتعاقبة اتخاذ بعض القرارات الموصوفة بالصعبة والاستمرار بعبور مئوية الدولة.



يشار إلى أن الكتاب يكشف في فصوله السبعة تأثير الأزمات المالية والاقتصادية العالمية في الاقتصاد الأردني، ويعرض درجة انكشاف الاقتصاد الأردني وسبل تكيفه وتجاوزه لتحدياتها بتفصيلات مخصصة.