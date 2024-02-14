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دبلوماسي صيني يتحدث بحدة عن الغرب في الأمم المتحدة

2/14/2024 5:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مجلة نيوزويك، بأن المندوب الدائم الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، تحدث بحدة خلال إشارته إلى ضرورة توقف الدول الغربية عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال المندوب الصيني، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب على دول معينة أن تتوقف فورا عن صب الزيت على النار، ويجب عليها التوقف عن تقويض الجهود الدبلوماسية للمجتمع الدولي".
ودعا ممثل الصين دول حلف الناتو، إلى وقف سياسة العقوبات الأحادية والتشهير.
وأضاف الدبلوماسي الصيني: "يجب على حلف الناتو، أن يتخلى عن أسطورة تمتعه بالقوة ويتوقف عن إطلاق التهديدات والدعوات للحرب".
وفي نوفمبر الماضي، قال السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف إن بكين تدرك بوضوح، الأسباب الجيوسياسية الحقيقية التي أدت إلى الأزمة الحالية في أوكرانيا، ولا سيما الدور المدمر للاعبين من خارج المنطقة.
وفي فبراير 2023، نشرت السلطات الصينية وثيقة تتضمن موقفها من حل النزاع. وهو يتضمن 12 نقطة، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان، وحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.
وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن اتخاذ العديد من نقاط خطة السلام الصينية كأساس للتسوية عندما يكون الغرب وكييف مستعدين لذلك.

روسيا اليوم

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