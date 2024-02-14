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ارتفاع القيمة السوقية لعملة البتكوين لتتجاوز حاجز التريليون دولار

2/14/2024 5:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت القيمة السوقية لعملة "البتكوين" لتتجاوز حاجز التريليون دولار، بعد ارتفاعها إلى أكثر من 51 ألف دولار، اليوم.
وجاءت الارتفاعات في الأسعار بسبب توقعات خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام .
كما ساهم موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على صناديق المؤشرات المتداولة ETF في رفع السهر لهذا الحد.













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