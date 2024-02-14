ارتفاع القيمة السوقية لعملة البتكوين لتتجاوز حاجز التريليون دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت القيمة السوقية لعملة "البتكوين" لتتجاوز حاجز التريليون دولار، بعد ارتفاعها إلى أكثر من 51 ألف دولار، اليوم.
وجاءت الارتفاعات في الأسعار بسبب توقعات خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام .
كما ساهم موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على صناديق المؤشرات المتداولة ETF في رفع السهر لهذا الحد.
MENAFN14022024000208011052ID1107850563
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.