الجيش الأوكراني يؤكد تدمير سفينة حربية روسية قبالة القرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء أنه دمر سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسة عن هيئة أركان الجيش الأوكراني قولها عبر ((تلغرام)): ((دمرت القوات المسلحة الأوكرانية مع وحدات الاستخبارات العسكرية سفينة إنزال كبيرة هي سيزار كونيكوف)).



وفي لقطات نشرتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تظهر كرة نار وأعمدة دخان تتصاعد مما بدا أنه سفينة.

وأضافت هيئة أركان الجيش الأوكراني: ((هاجمت مسيّرات بحرية هجومية من طراز ماغورا في 5 سفينة العدو قبالة ساحل القرم المحتلة موقتا قرب مدينة ألوبكا)).

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على هذه المسألة لكنها أكدت أنها أسقطت ست مسيّرات أوكرانية ((فوق مياه البحر الأسود)).

وتستهدف أوكرانيا بالمسيّرات والصواريخ القرم بشكل كثيف منذ الصيف. وتؤكد أن هجماتها عطلت ثلث سفن اسطول البحر الأسود الروسي منذ بدء الغزو في فبراير (شباط) 2022 في إطار سعيها لحماية طرق الشحن البحري ومنع هجمات من البحر.

وفيما تسجل الجبهة على الأرض جمودا منذ سنة تقريبا، تفيد أوكرانيا بأنها وضعت روسيا في موقع الدفاع في البحر الأسود الذي يعتبر ممرا حيويا للصادرات الأوكرانية.

الشرق الأوسط