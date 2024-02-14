ضبط 593 متسولاً ومتسولة خلال الشهر الماضي

MENAFN - Al Wakeel News)أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء، تقريرها عن شهر لشهر كانون الثاني 2024، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.



وبحسب التقرير، استقبلت 9880 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقير، 201 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 75 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.



ووفق التقرير رخصت الوزارة 10 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ 5 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.



كما الحقت الوزارة 6 مسنون بدور كبار السن، و39 أطفال في دور رعاية الأطفال الايوائية.



وبحسب التقرير استقبلت 1842 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 16 جمعية، وانضمت 7 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 12 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 7 هيئات مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إنذار 9 جمعيات.



وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 576 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة 34342 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 4 أسر.



وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 11285 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 91%.



كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 34342 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 16044 أسرة.



وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 593 متسولًا ومتسولة.