فيتامين 'ب3' يقلل مخاطر الكبد الدهني غير الكحولي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت أبحاث حديثة أن زيادة مستويات النياسين، أو فيتامين ب 3، تقلل من معدلات الوفاة الإجمالية والوفاة الناجمة عن أمراض القلب والشرايين، لدى المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.
ومرض الكبد الدهني غير الكحولي حالة تبدأ بتراكم الدهون غير الضارة في الكبد بالبداية.
ومع تقدم الحالة، قد يؤدي تراكم الدهون إلى إلحاق الضرر بالكبد ووظائفه.
وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أجريت الدراسة الحديثة في جامعة صن يات صن بالصين، واستندت إلى بيانات 4315 شخصاً تمت متابعتهم في الولايات المتحدة بين عامي 2003 و2018.
وتم استخلاص المعلومات المتعلقة بالنظام الغذائي من خلال مقابلات بواسطة الهاتف كل بضعة أيام.
ووجدت النتائج أن المشاركين الذين لديهم أعلى استهلاك يومي للنياسين، ويبلغ أكثر من 26.7 ملغ، لديهم خطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%، وانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 35% مقارنة بمن تناولوا كمية من النياسين يومياً تبلغ 18.4 ملغ أو أقل.
ولم تتطرق الدراسة إلى المكملات الغذائية، وإنما تم التركيز على مصادر فيتامين ب3 من الأطعمة.
ويوجد النياسين في اللحوم، والأسماك، والأرز البني، والموز، والمكسرات والبذور، والبقول، والأطعمة المدعمة.
وتوجد أدلة على أنه يرتبط بخفض الكوليسترول والبدانة، ويساهم في تحويل الطعام إلى طاقة.
24
MENAFN14022024000208011052ID1107850559
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.