فيتامين 'ب3' يقلل مخاطر الكبد الدهني غير الكحولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت أبحاث حديثة أن زيادة مستويات النياسين، أو فيتامين ب 3، تقلل من معدلات الوفاة الإجمالية والوفاة الناجمة عن أمراض القلب والشرايين، لدى المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.ومرض الكبد الدهني غير الكحولي حالة تبدأ بتراكم الدهون غير الضارة في الكبد بالبداية.



ومع تقدم الحالة، قد يؤدي تراكم الدهون إلى إلحاق الضرر بالكبد ووظائفه.



وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أجريت الدراسة الحديثة في جامعة صن يات صن بالصين، واستندت إلى بيانات 4315 شخصاً تمت متابعتهم في الولايات المتحدة بين عامي 2003 و2018.



وتم استخلاص المعلومات المتعلقة بالنظام الغذائي من خلال مقابلات بواسطة الهاتف كل بضعة أيام.

ووجدت النتائج أن المشاركين الذين لديهم أعلى استهلاك يومي للنياسين، ويبلغ أكثر من 26.7 ملغ، لديهم خطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%، وانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 35% مقارنة بمن تناولوا كمية من النياسين يومياً تبلغ 18.4 ملغ أو أقل.



ولم تتطرق الدراسة إلى المكملات الغذائية، وإنما تم التركيز على مصادر فيتامين ب3 من الأطعمة.



ويوجد النياسين في اللحوم، والأسماك، والأرز البني، والموز، والمكسرات والبذور، والبقول، والأطعمة المدعمة.



وتوجد أدلة على أنه يرتبط بخفض الكوليسترول والبدانة، ويساهم في تحويل الطعام إلى طاقة.

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