مياه اليرموك ترفع كشفا جديدا بأسماء 3818 مشتركا غير مسددين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك أنها ستقوم بنشر كشوفات بالجريدة الرسمية تتضمن أسماء 3818 مشتركا استحقت عليهم ذمما مالية بقيمة 1.884 مليون دينار.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إنها قامت بمنح المشتركين غير المسددين للذمم المالية المستحقة عليهم المدة القانونية بعد الاشعارات وفرصة أخرى مدتها 60 يوما من تاريخ النشر وقبل السير بإجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من خلال قانون تحصيل الأموال العامة.

ودعت الشركة مشتركيها في جميع مناطق خدمتها (إربد، جرش، عجلون والمفرق) للمبادرة إلى تسديد الذمم المتراكمة على اشتراكاتهم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها.

وأضافت أن تراكم الذمم المالية على المشتركين سيؤدي الى اتخاذ إجراءات عديدة لتحصيل تلك الذمم بالطرق القانونية.

وأشارت إلى أن تحصيل الذمم المالية يسهم بشكل كبير في استدامة تقديم الخدمة وتطويرها والبحث عن مصادر مائية جديدة وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد المائي في كافة المناطق لتلبية الطلب المتزايد على المياه في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني وزيادة في عدد المشتركين عاماً بعد عام، حيث وصل عدد المشتركين إلى حوالي 385 ألف مشترك.

كما أكدت الشركة أنها أتاحت للمواطنين قنوات عديدة للتسديد من أجل التسهيل عليهم حيث يمكن التسديد من خلال الوسائل الإلكترونية (اي فواتيركم) أو من خلال البنوك ومكاتب البريد أو مكاتب الشركة المتواجدة في المحافظات والألوية.



كما أتاحت الشركة للمواطنين ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها () الاستفسار عن المبالغ المترتبة عليهم والمطلوب تسديدها ليكونوا على معرفة تامة بأوضاع اشتراكاتهم أو حتى عملية احتساب الفاتورة من خلال إدخال كمية الاستهلاك واحتساب أثمان المياه بالإضافة الى إمكانية الاعتراض على قيم فواتيرهم في حال كان هناك مشكلة من أجل التأكد من كميات الاستهلاك ودراسة اعتراضاتهم وإعطاء كل ذي حق حقه.



ونوهت الشركة الى أن الحجز يشمل مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والبنوك ودائرة الأراضي والمساحة كما وتعمل الشركة وبقرار من أمين عام سلطة المياه بسحب الأرصدة من البنوك للمتخلفين عن التسديد بالقيمة المتراكمة على الاشتراك مع بقاء باقي الرصيد تحت إشارة الحجز الى حين مراجعة الشركة وإبراء الذمة بالطرق المتبعة والحصول على كتاب فك الحجز وأن كل هذه الإجراءات هي بحد ذاتها ازعاج للمواطن وهو في غنى عنها ويمكنه تفاديها من خلال التزامه بتسديد أثمان المياه أولا بأول .



كما أن التحول الى الفاتورة الشهرية يجعل الأمر أكثر سهولة على المواطن ويمكنه تسديدها شهرياً بدل الانتظار لثلاثة أشهر وبما لا يسمح بتراكم الفواتير وتجنب كل ما تم ذكره من إجراءات لتحصيل الذمم.