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الأمانة ترد على المطاعم: أرسلنا رسائل نصية لتجديد الرخص والتفتيش يخضع للرقابة

2/14/2024 5:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
ردت أمانة عمان على بيان نقابة المطاعم الذي يفيد بقيام كوادر التفتيش بالامانة باغلاق المحال التجارية وعدم اعطاء مهلة لتصويب الأوضاع كما جرت العادة في السنوات الماضية بشكل اعتبرته النقابة يضر بسمعة القطاع .
ناصر الرحامنة الناطق باسم أمانة عمان، أوضح لـ "الوكيل الإخباري" أن رخص المهن تجدَّد قانوناً في الأول من كانون الثاني من كل عام، وأن الغرامة تُحسب في نهاية شهر اذار، وأن عملية التجديد تتم إلكترونيًا وتكون لصالح القطاع.
وأضاف الرحامنة أنه تم إرسال رسالة نصية لكل المحلات التجارية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية ومنحهم مهلة أسبوع لتصويب الأوضاع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قانونية.
واشار الرحامنة ان أمانة عمان على استعداد لاستقبال أي شكوى من أصحاب المحال التجارية في حال وجود تصرفات خاطئة لأحد المفتشين، مؤكدًا أن جميع العمليات الميدانية تخضع للرقابة، حيث يتم تثبيت كاميرا على الزي الرسمي للمفتش، وأن أي شكوى من قبل أصحاب المحال تتم مراجعتها.
وكان قد استنكر نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد ممارسات أمانة عمان الكبرى وسلوكياتها بالتفتيش على رخص المهن المحدثة للعام ٢٠٢٤، واعتبار كل من لا يحوزها أو يقم بتجديدها مخالف وعليه يتم إغلاق المحال وتغريمها ماليًا مشيرا بأنه جرت العادة في السنوات الماضية باعطاء مهلة لنهاية شهر مارس ، مضيفا بأن طرد الزبائن واغلاق المحال بهذه الطريقة يضر بسمعة القطاع .













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