الأمن: القبض على 19 شخصاً متورطاً بـ 9 قضايا لتجارة وترويج المخدرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 9 قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة ، أُلقي القبض خلالها على 19 شخصا من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها.



وأكّد الناطق الإعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في محافظة العاصمة إذ جرى بعد جهد استخباري وجمع للمعلومات حول خلية لتهريب المخدرات تحديد هوياتهم وإعدادهم لكمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لتهريبها لاحدى دول الجوار عن طريق إخفائها داخل برواز ( صورة ) بطريقة مخفية ، وإرسالها كطرد بريدي، إذ تم تحديد مكان وجود الطرد وضبطه وعثر بداخله على 25 ألف حبة مخدرة وبالتزامن مع ذلك تحركت فرق القبض والمداهمة وتمكنت من إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة المتورطين .



كما وجرى كذلك في محافظة العاصمة التعامل مع 3 قضايا أخرى ألقي القبض في القضية الأولى على شخص مصنف بالخطر جدا والمسلح وبحقه 15 طلبا أمنيًا لإدارة مكافحة المخدرات، اضافة الى 28 طلبا بقضايا اخرى ومتوارٍ عن الأنظار منذ سنوات بعد أن تم تحديد مكان وجوده ومداهمته، وفي القضية الثانية جرت متابعة شخصين من مروجي المخدرات في مناطق جنوب العاصمة وبعد التأكد من حيازتهما للمواد المخدرة جرت مداهمة مركبة يستقلانها وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 36 كف حشيش و 36 علبة صغيرة تحوي مادة زيت الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة، وفي القضية الاخيرة في العاصمة ضبط نصف كغم من مادة الكريستال القاتلة بحوزة مروجين اثنين بعد إلقاء القبض عليهما.



وفي محافظة المفرق وبعد جمع المعلومات حول أربعة تجار للمخدرات ومراقبة نشاطهم الإجرامي وتحديد مكان إخفائهم للمواد المخدرة والقي القبض عليهم جميعا بعد مداهمتهم وضبط بحوزتهم 10 آلاف حبة مخدرة ، فيما أُلقي القبض في احدى مناطق البادية الشمالية على تاجر للمخدرات وضبط بحوزته 4 اسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة .



وفي محافظة معان دوهم أحد تجار المخدرات وضبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة وكف ونصف حشيش، كما وأُلقي القبض في محافظة اربد على 3 مروجين للمخدرات بعد التأكد من قيامهم بترويج المواد المخدرة في المحافظة وضبط بحوزتهم 7 كفوف حشيش.



وفي آخر القضايا في محافظة الكرك أُلقي القبض على شخصين من معتادي ترويج المخدرات وضبط بحوزتهما 2000 حبة مخدرة و 6 كفوف حشيش.

وجرت إحالة القضايا كافّة إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة.