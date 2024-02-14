معرض بيوتي وورلد السعودية 2024 يختتم أعماله بنجاح ومشاركة أكثر من 346 عارضاً

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
اختتم بيوتي وورلد السعودية 2024 أعمال وفعاليات الدورة الرابعة التي شارك فيها 346 عارضاً وبحضور ما يقدر بنحو 12,000 زائر. استضاف المعرض عديد من حلقات النقاش حول أحدث طرق التجارة التجارية الدولية والرؤى الإقليمية والعالمية، كما سلط الضوء على عالم المشاهير وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قطاع الجمال والصحة والرفاهية.
ونوه بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات بالنجاح المميز الذي حققه المعرض، وحرص العارضين على تقديم أحدث المنتجات في مجالات التجميل والموضة والعطور . مؤكداً أن المعرض قدم تجربة استثنائية للزوار وحقق قيمة مضافة للمشاركين والعارضين على حد سواء و كان الأكبر حتى الآن في دورات بيوتي وورلد السعودية.
وكان من أبرز المشاركين بالمعرض، الشركات المتخصصة بالعطور وذلك من بين خمس قطاعات رئيسية متخصصة هي: العطور؛ لوازم الشعر والأظافر وصالونات التجميل؛ مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة؛ سلاسل التوريد والخدمات وكذلك مستحضرات العناية والنظافة الشخصية.
ويعد بيوتي وورلد السعودية النسخة الخامسة عالمياً، بعد المعارض السنوية في دبي (بيوتي وورلد الشرق الاوسط) واليابان (بيوتي وورلد اليابان وبيوتي وورلد غرب اليابان و بيوتي وورلد فوكوكا اليابان). ونظمت بيوتي وورلد السعودية الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات بترخيص من قبل ميسي فرانكفورت جي ام بي اتش.
وأضافت لينا:“يجب على تجار التجزئة التكيف مع طرق الدفع المختلفة المتاحة، مثل خيارات الدفع المؤجل وتقديم أفضل تجربة للمستهلك”.
كذلك فإن قوة المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في بناء علامات تجارية للجمال. وهو ما أكدته رؤية كيلي كوفاك، مؤسسة بيوتي ماتر، حين شاركت الفروق الدقيقة عن كيفية العمل مع منشئي المحتوى بطرق تتجاوز انستقرام والاعتمادات المدفوعة. و شاركت كيلي وايتهيد، مديرة الاتصالات المؤسسية في تيش تاش للاتصالات، أمثلة عملية عن المواقع التي يمكن للعلامات التجارية الكبيرة والناشئة أن تحقق من خلالها عائداً حقيقياً على الاستثمار في حملاتها المؤثرة داخل سوق دول مجلس التعاون الخليجي.
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