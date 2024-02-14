معرض بيوتي وورلد السعودية 2024 يختتم أعماله بنجاح ومشاركة أكثر من 346 عارضاً

الرياض – أصداف نيوز:

اختتم بيوتي وورلد السعودية 2024 أعمال وفعاليات الدورة الرابعة التي شارك فيها 346 عارضاً وبحضور ما يقدر بنحو 12,000 زائر. استضاف المعرض عديد من حلقات النقاش حول أحدث طرق التجارة التجارية الدولية والرؤى الإقليمية والعالمية، كما سلط الضوء على عالم المشاهير وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قطاع الجمال والصحة والرفاهية.

ونوه بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات بالنجاح المميز الذي حققه المعرض، وحرص العارضين على تقديم أحدث المنتجات في مجالات التجميل والموضة والعطور . مؤكداً أن المعرض قدم تجربة استثنائية للزوار وحقق قيمة مضافة للمشاركين والعارضين على حد سواء و كان الأكبر حتى الآن في دورات بيوتي وورلد السعودية.

وكان من أبرز المشاركين بالمعرض، الشركات المتخصصة بالعطور وذلك من بين خمس قطاعات رئيسية متخصصة هي: العطور؛ لوازم الشعر والأظافر وصالونات التجميل؛ مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة؛ سلاسل التوريد والخدمات وكذلك مستحضرات العناية والنظافة الشخصية.

ويعد بيوتي وورلد السعودية النسخة الخامسة عالمياً، بعد المعارض السنوية في دبي (بيوتي وورلد الشرق الاوسط) واليابان (بيوتي وورلد اليابان وبيوتي وورلد غرب اليابان و بيوتي وورلد فوكوكا اليابان). ونظمت بيوتي وورلد السعودية الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات بترخيص من قبل ميسي فرانكفورت جي ام بي اتش.

وأضافت لينا:“يجب على تجار التجزئة التكيف مع طرق الدفع المختلفة المتاحة، مثل خيارات الدفع المؤجل وتقديم أفضل تجربة للمستهلك”.

كذلك فإن قوة المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في بناء علامات تجارية للجمال. وهو ما أكدته رؤية كيلي كوفاك، مؤسسة بيوتي ماتر، حين شاركت الفروق الدقيقة عن كيفية العمل مع منشئي المحتوى بطرق تتجاوز انستقرام والاعتمادات المدفوعة. و شاركت كيلي وايتهيد، مديرة الاتصالات المؤسسية في تيش تاش للاتصالات، أمثلة عملية عن المواقع التي يمكن للعلامات التجارية الكبيرة والناشئة أن تحقق من خلالها عائداً حقيقياً على الاستثمار في حملاتها المؤثرة داخل سوق دول مجلس التعاون الخليجي.