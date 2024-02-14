دفعة شاحنات مساعدات جديدة تدخل من معبر رفح فى طريقها لغزة

(MENAFN
- Youm7) شهد معبر رفح بين مصر وقطاع غزة اليوم الأربعاء، مرور دفعة مساعدات إنسانية تنقلها شاحنات مصرية فى طريقها من الجانب المصرى للجانب الفلسطيني.
أفادت بيانات إدارة معبر رفح ، انه تم صباح اليوم تسيير دفعة شاحنات مساعدات جارى تحريكها فى طريقها لقطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصرى.
وشهد المعبر خلال الساعات القليلة السابقة، إدخال (4) شاحنات غاز طهى (2) شاحنة سولار، و(73) شاحنة مساعدات، (27) شاحنة قطاع خاص.
كما واصلت أطقم الهلال الاحمر المصرى بشمال سيناء تفريغ سفينة تنقل مساعدات لغزة قادمة من إندونيسيا.
أفادت بيانات حركة رصد استقبال ونقل المساعدات بمحافظة شمال سيناء، أن السفينة أبحرت فى وقت سابق بالميناء وتقوم الفرق المختصة بمواصلة نقل المساعدات، بتفريغها فى شاحنات وإعادة تجهيزها بمخازن العريش الخاصة باستقبال المساعدات ثم نقلها على شاحنات لتصل لغزة عن طريق معبر رفح، وتحمل السفينة 242 طنًا من المساعدات الطبية والإغاثية والأدوية والأغذية المخصصة لقطاع غزة.
MENAFN14022024000132011024ID1107850451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.