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دفعة شاحنات مساعدات جديدة تدخل من معبر رفح فى طريقها لغزة

2/14/2024 4:35:09 AM
(MENAFN- Youm7) شهد معبر رفح بين مصر وقطاع غزة اليوم الأربعاء، مرور دفعة مساعدات إنسانية تنقلها شاحنات مصرية فى طريقها من الجانب المصرى للجانب الفلسطيني.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح ، انه تم صباح اليوم تسيير دفعة شاحنات مساعدات جارى تحريكها فى طريقها لقطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصرى.

وشهد المعبر خلال الساعات القليلة السابقة، إدخال (4) شاحنات غاز طهى (2) شاحنة سولار، و(73) شاحنة مساعدات، (27) شاحنة قطاع خاص.

كما واصلت أطقم الهلال الاحمر المصرى بشمال سيناء تفريغ سفينة تنقل مساعدات لغزة قادمة من إندونيسيا.

أفادت بيانات حركة رصد استقبال ونقل المساعدات بمحافظة شمال سيناء، أن السفينة أبحرت فى وقت سابق بالميناء وتقوم الفرق المختصة بمواصلة نقل المساعدات، بتفريغها فى شاحنات وإعادة تجهيزها بمخازن العريش الخاصة باستقبال المساعدات ثم نقلها على شاحنات لتصل لغزة عن طريق معبر رفح، وتحمل السفينة 242 طنًا من المساعدات الطبية والإغاثية والأدوية والأغذية المخصصة لقطاع غزة.







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