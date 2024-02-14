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رئيس البرازيل يصل القاهرة فى جولة تشمل مصر وإثيوبيا

2/14/2024 4:35:09 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، في زيارة رسمية للقاهرة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين ويزور مقر جامعة الدول العربية، وذلك خلال جولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا، فى الفترة من 14 إلى 18 فبراير لتعزيز الأجندة الدولية للبرازيل مع الدول الإفريقية، سعياً إلى توسيع التحالفات من خلال أجندة جنوبية مشتركة مؤيدة للعالمية.



وقالت مصادر مطلعة بالمطار وصل رئيس البرازيل والوفد المرافق له وتم استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.



وصرح أمين شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية البرازيلية، كارلوس سيرجيو سوبرال دوارتي، أن هناك تطابقا بين الأجندة الدولية للبرازيل وأجندة الدول الأفريقية.



وقال دوارتي: "إن المشاركة الأكبر للدول النامية في قرارات المنظمات الدولية تعد طموحًا مهمًا، ليس فقط للبرازيل، ولكن أيضًا للأفارقة، وللدول النامية بشكل عام، والأفارقة يشكلون كتلة مهمة من الأصوات والأصوات".



وعلى المستوى العالمي، تدعو البرازيل إلى إجراء إصلاحات في البنوك الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كوسيلة لزيادة تمثيل البلدان في العالم. الجنوب العالمي في هذه الفضاءات.



وأضاف داورتى أن هذه الرحلة ذات طبيعة سياسية أكثر وتعكس الأولويات التي أعطاها الرئيس لولا للسياسة الخارجية البرازيلية.
















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