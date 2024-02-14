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توزيع منهج الدراسات للترم الثانى للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى

2/14/2024 4:35:09 AM
(MENAFN- Youm7) حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية المطور للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، خلال شهر فبراير ومارس وإبريل ويتم تخصيص شهر مايو للمراجعة.



الصف الرابع الابتدائي



- منهج شهر فبراير المحور الثالث: المجتمع والثقافة





- الوحدة الأولى : السكان ونظام الحكم في بلدنا :-



- الدرس الأول : أنماط سكان بلدنا .



- الدرس الثاني : التراث الثقافي لسكان بلدنا .



- الدرس الثالث : نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا ...



- الدرس الرابع : نظام الحكم في بلدنا ..



- منهج شهر مارس 2024



- الوحدة الثانية : الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا :



- الدرس الأول : تراثنا العربي .



- الدرس الثاني : الأماكن التراثية في بلدنا



- الدرس الثالث : الأماكن السياحية والأثرية في بلدنا .



- الدرس الرابع : السياحة واقتصاد بلدنا .



- الدرس الخامس : مسئوليتنا نحو تراث بلدنا .



- هيئات مؤثرة في المجتمع المصري : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - منظمة اليونسكو .



- منهج شهر إبريل 2024 «المحور الرابع الحضارات والتواصل»



- الوحدة الثالثة : وسائل النقل والاتصال في بلدنا :



- الدرس الأول : تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع .



- الدرس الثاني : أنواع وسائل النقل في حياتي .



- الدرس الثالث : قواعد واخلاقيات استخدام وسائل النقل .



- الدرس الرابع : تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع .



- شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو - الملكة حتشبسوت.



الصف الخامس الابتدائي

- منهج شهر فبراير 2024 «المحور الثالث : الثقافة والمجتمع»



- الوحدة الأولى : سكان بلدنا وحياتهم الاجتماعية والدينية :



- الدرس الأول : نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا .



- الدرس الثاني : الهرم السكاني لمصر.



- الدرس الثالث : مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا.



- الدرس الرابع : الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر .



- الدرس الخامس : الحياة الدينية في بلدنا بين الماضي والحاضر.



- منهج شهر مارس 2024



- الوحدة الثانية : لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا :



- الدرس الأول : انتصارات بلدنا عبر العصور.



- الدرس الثاني : مصر في عصري البطالمة والرومان.



- الدرس الثالث : العمارة والفنون في بلدنا بين الماضي والحاضر .



- الدرس الرابع : العلوم والآداب في بلدنا بين الماضي والحاضر .



- شخصيات مصرية مؤثرة : الملك رمسيس الثاني - الرئيس الراحل : محمد أنور السادات .



منهج شهر إبريل «المحور الرابع : الحضارات والتواصل»:



- الوحدة الثالثة : علاقات مصر مع العالم بين الماضي والحاضر



- الدرس الأول : التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم .



- الدرس الثاني : التواصل العلمي والثقافي بين مصر والعالم.



- الدرس الثالث : التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم.



- الدرس الرابع : البورصة المصرية .



- هيئات مؤثرة في المجتمع المصري : مكتبة الإسكندرية - المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) .



الصف السادس الابتدائي

- شهر فبراير2024
المحور الثالث : المجتمع والثقافة



- الوحدة الأولي : سكان وطنا العربي وتراثهم الثقافي :



- الدرس الأول : نمو وتوزيع السكان في وطنا العربي .



- الدرس الثاني : خصائص سكان وطننا العربي.



- الدرس الثالث : الحياة الاجتماعية في عصر الدولة الإسلامية ...



- شهر مارس 2024 الوحدة الثانية : احداث وشخصيات بارزة في التاريخ الإسلامي.



- الدرس الأول : الدولة الأموية
.



- الدرس الثاني : الدولة العباسية .



- الدرس الثالث : مصر من الفتح العربي الإسلامي وحتى الدول المستقلة .



- الدرس الرابع : صلاح الدين الأيوبي وصد الخطر الصلبي .



الدرس الخامس : سيف الدين قطز وصد الخطر المغولي .



- شخصيات مؤثرة في الدولة الإسلامية : السيدة زبيدة بنت جعفر - العالمة مريم القبطية .



- شهر إبريل ٢٠٢٤ المحور الرابع : الحضارات والتواصل :



- الوحدة الثالثة : التراث الإسلامي والتواصل مع الحضارات الأخرى.



- الدرس الأول : الحياة السياسية والإدارية في عصر الدولة الإسلامية .



- الدرس الثاني : الحياة الاقتصادية في عصر الضارة الإسلامية .



- الدرس الثالث : الإنجازات العلمية والفنية في عصر الحضارة الإسلامية .



- الدرس الرابع : التكامل بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة هيئات مؤثرة في المجتمع العربي والإسلامي : الجامع الأزهر - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) .
















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