أول تعليق للصحفى الفلسطينى اسماعيل ابو عمر بعد بتر قدمه: صواريخ الاحتلال لن تخيفنا

MENAFN - Youm7) قال الصحفى الفلسطينى اسماعيل ابو عمر ، في أول مداخلة عقب بتر ساقه اليمنى إثر قصف إسرائيلي تعرض له برفقة المصور أحمد مطر، إن "صواريخ الاحتلال لن تخفينا، وسنواصل مسيرتنا حتى تصل صورة غزة لكل العالم".





وأضاف مراسل الجزيرة أن رسالته بأن ينظر العالم إلى شعب غزة الذي تحمل فوق طاقته.





وطمأن أبو عمر الجميع على حالته، وقال: "أنا بخير، وفي ظروف صحية أفضل مقارنة بما كان عليه الحال قبل ساعة"، مؤكدا أنه "لا محرمات لإسرائيل في هذه الحرب المجنونة على غزة".





وحول القصف الإسرائيلي الذي تعرض له برفقة زميله، قال أبو عمر إنهما كانا في تغطية بمنطقة قيزان النجار جنوبي قطاع غزة، حيث يمكن التقاط شبكة الإنترنت فيها، وقد وثقا عملية قصف طالت فلسطينيين بجوارهما من قبل طائرات الاستطلاع، فقررا إثر ذلك الخروج من المنطقة.





وأشار إلى أنهما قررا الذهاب إلى مستشفى غزة الأوروبي بعدما باتت المنطقة التي كانوا فيها مستهدفة "لكن طائرات الاستطلاع استهدفتهما بصاروخ، حيث لم تتوقف عن التحليق بشكل غريب".





وحول حالة الزميل المصور، قال إنه يرقد في العناية الفائقة وهو في غيبوبة منذ لحظة القصف، ولديه شظايا في رأسه ومناطق أخرى بجسمه.





وفي وقت سابق أصيب أبو عمر ومطر بجروح خطيرة إثر استهدافهما بطائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، وهو ما أدى بشكل فوري إلى بتر ساق الأول اليمنى وإصابة اليسرى إصابة بالغة، بينما أصيب الآخر في إحدى يديه إصابة بالغة.











