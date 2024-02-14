مفوض عام الأونروا يحذر من العمليات العسكرية فى رفح

MENAFN - Youm7) حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من عواقب شن العملية العسكرية الواسعة المحتملة في رفح ، أقصى جنوب قطاع غزة، وأكد عدم وجود أي مكان آمن يمكن أن يلجأ إليه المدنيون.

وقال فيليب لازاريني: "الناس قلقون ويخافون من عملية عسكرية محتملة واسعة النطاق، إذا وقع الهجوم، فالسؤال هو: أين سيذهب المدنيون؟ لم يعد هناك أي مكان آمن على الإطلاق في رفح ، والخوف هو أن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع مرة أخرى بشكل كبير".

وشدد لازاريني على أنه من غير الممكن أن نتوقع أن ينتقل أكثر من مليون نازح يعيشون في أوضاع مكتظة للغاية في محافظة رفح مرة أخرى، مضيفا "يُطلب منهم الانتقال، والسؤال هو إلى أين يتحركون"، مشيرا إلى أن كل قطعة أرض فارغة في رفح يشغلها مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ بلاستيكية مؤقتة.

وأشار لازاريني إلى أن اليوم، ستبدأ مراجعة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الادعاءات الموجهة ضد الوكالة فيما يتعلق بعدة نقاط تشمل "استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، والأنفاق، والانتماءات السياسية"، ومدى استباقيتها في الرد على هذه الادعاءات.

وقال لازاريني إن العملية ستستغرق على الأرجح شهرين، لكن يجب أن تكون مصحوبة بتحقيق، بما في ذلك في ادعاء الجيش الإسرائيلي بأن الفصائل الفلسطينية استخدمت نفقا ومركز بيانات يقع على بعد 20 مترا تحت مقر الأونروا في مدينة غزة.

وأضاف لازاريني قائلا: "نحن بحاجة إلى النظر في جميع الحالات التي تم فيها عدم احترام مباني الأمم المتحدة بشكل صارخ. منذ بداية الحرب، تم استهداف أكثر من 150 من منشآتنا، نعلم أن بعض المنشآت دمرت بالكامل، وقُتل مئات الأشخاص، وأصيب الآلاف، وكل هذا يحتاج إلى تحقيق مستقل، إلى جانب الادعاء بوجود نفق".







