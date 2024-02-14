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مقتل إسرائيلية وإصابة 7 جنود جراء سقوط صواريخ من لبنان شمالى إسرائيل

2/14/2024 4:35:08 AM
(MENAFN- Youm7) أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل إسرائيلية واحدة على الأقل وإصابة 7 جنود، جراء الصواريخ التى أطلقت من لبنان وسقط بعضها فى مدينة "صفد" ضمن مناطق أخرى فى الشمال.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في بلدات ومدن شمال إسرائيل، على فترات متتالية، بعد إطلاق حزب الله صواريخ من جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إن الصواريخ استهدفت قاعدة للجيش في الجزء الشمالي من مدينة (صفد) شمال إسرائيل..وسقطت صواريخ كذلك على المنطقة الصناعية جنوب المدينة ذاتها، وقام الجيش بالرد على مصدر إطلاق النار.

وأشارت القناة الـ 14 إلى أن إسرائيل تدرس الرد على الحادث الذي وصفته بالخطير.

وأوضحت التقارير أن غالبية المدن والبلدات التي دوت فيها صفارات الإنذار لم يتم إخلاؤها من السكان.








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