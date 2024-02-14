الجامعة العربية تدعو للعمل على احتواء تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة

(MENAFN
- Youm7) قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هذه الدورة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقدُ في وقت لازال نشهد فيه مأساة إنسانية مروعة في قطاع غزة، جراء الأفعال والممارسات الغير إنسانية لإسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال، موضحة أنها دمرت البنية التحتية للقطاع وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، ودون تمييز بين الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فهذه المأساة الأولى من نوعها في التاريخ.
ودعت، خلال أجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين إلى العمل على إعداد خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وهو الأمر المعروض ضمن مشروع جدول الاعمال ، مقترحة أن يكون في مقدمته.
وأشارت إلى جهود مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.
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