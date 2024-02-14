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الجامعة العربية تدعو للعمل على احتواء تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة

2/14/2024 4:35:08 AM
(MENAFN- Youm7) قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن هذه الدورة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقدُ في وقت لازال نشهد فيه مأساة إنسانية مروعة في قطاع غزة، جراء الأفعال والممارسات الغير إنسانية لإسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال، موضحة أنها دمرت البنية التحتية للقطاع وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، ودون تمييز بين الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فهذه المأساة الأولى من نوعها في التاريخ.



ودعت، خلال أجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين إلى العمل على إعداد خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وهو الأمر المعروض ضمن مشروع جدول الاعمال ، مقترحة أن يكون في مقدمته.



وأشارت إلى جهود مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.


















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