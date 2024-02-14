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وزارة الأوقاف: 500 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام للأولى بالرعاية

2/14/2024 4:35:05 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 500 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بالأوقاف للأسر الأولى بالرعاية قبل رمضان، وذلك بعد إعلانها تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالى غزة عبارة عن (100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام) يتم إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ.



ليصل إجمالى ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالى غزة 70 طنًا من اللحوم و300 طن من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها فى صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالى ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالى غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه فى صورة مساعدات غذائية.



وتؤكد وزارة الأوقاف المصرية أن العمل على وقف العدوان على غزة وعلى الشعب الفلسطيني بصفة عامة وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية التى تفى بالاحتياجات الأساسية لأهل غزة ينبغى أن يحظى بأولوية دولية لدى كل أصحاب الضمائر الحية وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، باعتبار هذا وذاك مطلبا ملحا لإنقاذ أهل غزة وتوفير ما يمكن أن ينقذهم من حرب الإبادة والتجويع التي يتعرضون لها.












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