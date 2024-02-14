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الزراعة: بحوث الصحراء يعيد تأهيل المنازل البدوية وإنشاء خزانات وآبار لحصاد الأمطار

2/14/2024 4:35:05 AM
(MENAFN- Youm7) يستهدفُ مركزَ التنميةِ المستدامةِ في مطروحٍ التابعِ لمركزِ بحوثِ الصحراءِ إعادة تأهيل 50 منزلاً في المجتمع السابع
جنوبَ مدينة مرسى مطروحٍ، في إطارِ توجيهاتِ السيدُ القصيرُ وزيرُ الزراعةِ واستصلاحِ الأراضي، بالاهتمام بالأسرِ الأكثرِ احتياجا في المجتمعاتِ المحليةِ وتقديمِ المساعدةِ لهمْ ، بالإضافةِ إلى استغلالِ مياهِ الأمطارِ في صحراءَ مطروحٍ بأكملها .



وقامَ مركزُ التنميةِ المستدامةِ لمواردَ مطروحٍ ،تنفيذِ مشروعِ التنميةِ المتكاملةِ في المجتمعاتِ المطيرةِ بمحافظةِ مطروحٍ ، والذي يهدفُ إلى تجديد 50 منزلاً للأسرِ الأكثرِ احتياجا في المجتمعِ السابعِ بمدينةِ مرسى مطروحٍ .



وقال الدكتورُ حسامْ شوقي رئيسِ مركزِ بحوثِ الصحراءِ بأنَ المركزَ يعززُ جهودهُ الداعمةَ بالتعاونِ معَ وزارةِ الزراعةِ واستصلاحِ الأراضي لخدمةِ سكانِ محافظةِ مطروحٍ في المجالاتِ الزراعيةِ التنمويةِ ، وأيضا في تحسينِ ظروفِ الحياةِ وتوفيرِ الدخلِ للأسرِ الفقيرةِ ، بالإضافةِ إلى جمعِ مياهِ الأمطارِ .



منْ جانبهِ، أكدَ المهندسُ محمودْ الأميرُ مديرُ مركزِ التنميةِ المستدامةِ لمواردَ مطروحٍ، أنَ المركزَ يستهدفُ حاليا اعادة تأهيل
50 منزلاً في المجتمعِ السابعِ حيث تمَ الانتهاءُ منْ تاهيل 25 منزلاً حتى الآنَ، بالإضافةِ إلى إنشاءِ 50 بئرا للشربِ وخزاناتِ أرضيةٍ للريِ التكميليِ وحدائقُ منزليةٌ .



وأشارَ الأميرُ إلى أنَ المشروعَ يهدفُ أيضا إلى تدريبِ 400 مزارع ومربي للثروةِ الحيوانيةِ على أساليبِ الزراعةِ الحديثةِ وتسمينِ الحملانِ ، وذلكَ نظرا لأهميةِ تربيةِ الأغنامِ في المنطقةِ والتحدياتِ المتعلقةِ بأسعارِ الأعلافِ .



كما تمَ إنشاءَ 5 مزارعَ ذكيةٍ لزراعةِ نباتاتٍ متحملةٍ للتغيراتِ المناخيةِ في البيئةِ الصحراويةِ ، وتطهيرَ عددِ 15 منْ الآبارِ الرومانيةِ للاستخدامِ في الريِ الزراعيِ تساعدُ في حصادِ ما يقربُ منْ 7500 مترٍ مكعبٍ منْ مياهِ الأمطارِ جنوبَ الصحراءِ .

وأشارَ مدير مركزُ التنميةِ المستدامةِ لمواردَ مطروحٍ أنَ المشروعَ يستهدفُ تنميةَ المرأةِ منْ خلالِ التدريبِ على المشغولاتِ اليدويةِ البدويةِ وكذلكَ التصنيعُ الزراعيُ بالإضافةِ إلى تعليمِ 200 سيدةٍ وفتاةٍ منْ محوِ أميتهنَ بالتعاونِ معَ هيئةِ محوِ الأميةِ بمطروحَ كجهةٍ إشرافيةٍ على العمليةِ الامتحانيةِ .



ويهدفَ هذا المشروعِ إلى تحسينِ ظروفِ الحياةِ للأسرِ الأكثرِ احتياجا في المنطقةِ وتوفيرِ فرصِ عملٍ محليةٍ منْ خلالِ تدريبِ المزارعينَ والمربينَ و تحقيقِ الاستدامةِ البيئيةِ منْ خلالِ استغلالِ مياهِ الأمطارِ وإنشاءِ مصادرَ محليةٍ للمياهِ وتحسينِ التقنياتِ الزراعيةِ في المنطقةِ الصحراويةِ .



ومنْ المتوقعِ أنْ يكونَ لهذا المشروعِ تأثير إيجابيٍ كبيرٍ على المجتمعِ المحليِ في مطروحٍ منْ خلالِ تحسينِ معيشةِ الأسرِ الفقيرةِ وتوفيرِ فرصِ عملٍ محليةٍ والمساهمة في تعزيزِ الأمنِ الغذائيِ وتنويعِ مصادرِ الدخلِ في المنطقةِ ، حيث تعكسَ التنميةِ المستدامةِ في مطروحٍ التزامِ الحكومةِ بتعزيزِ التنميةِ المستدامةِ وتحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ في مصرَ .



وتعتبر هذهِ المبادرةِ نموذجا يحتذى بهِ في توفيرِ الدعمِ والمساعدةِ للمجتمعاتِ المحليةِ وتعزيزِ استدامةِ المواردِ الطبيعيةِ في المناطقِ الصحراويةِ .



منْ جانبهمْ أعربَ مراجعَ سالمْ حامدْ أحدَ المستفيدينَ منْ عمليةِ الترميمِ للمنازلِ عنْ شكرهِ وتقديرٌ للجهودِ المبذولةِ منْ قبلِ وزارةِ الزراعةِ واستصلاحِ الأراضي وشركةِ عجيبةٍ للبترولِ بعد إتاحةِ الفرصةِ لإعادةِ ترميمِ منازلنا التي كادتْ أنْ تسقطَ علينا بسببِ عواملِ الطقسِ وعدم القدرة على صيانتها.





اعادة تأهيل 50 منزلاً في المجتمع السابع جنوبَ مدينة مرسى مطروحٍ



إنشاءِ 50 بئرا للشربِ



إنشاءِ خزاناتِ أرضيةٍ للريِ















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