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مركز المناخ: رأس مال المزارعين فى الفترة من 15 فبراير حتى 15 مارس

2/14/2024 4:35:05 AM
(MENAFN- Youm7) ‎قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المنا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن الفترة من 15 فبراير وحتي 15 مارس هي سرة الموسم الزراعي ورأس مال المزارعين طول السنة، لكنها فترة يعاندها مناخ متمرد متردد.



أضاف فهيم أنه من المتوقع أن تسود حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة في صورة امطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض كبير فى الحرارة وسرعات رياح عالية.



وأضاف فهيم أن الحالة تشمل مناطق الوجه البحري والساحل الشمالي وسيناء وشمال الصعيد وحتى المنيا جنوباً.



وأوضح فهيم: نحن في أيام العشرة السلف من طوبة لأمشير " أمشير استلف 10 أيام من طوبة متقلبة مناخيا اهمها البرد ليلا"، و فعليا دخلنا فى مرحلة مناخية مميزة ببعض الظروف.



وأضاف فهيم أن الفترة الحالية لها بعض الخصائص أهمها زيادة الفرق بين درجات الحرارة بالنهار عن الليل او الفرق بين درجة حرارة الأيام و زيادة حدة التقلبات المفاجئة في المناخ وخاصة درجات الحرارة من دافيء الي شديد البرودة وأيضا زيادة الرطوبة الجوية وخاصة صباحاً وانخفاضها بعد الضهر ثم زيادتها ليلاً مع تذبذبات فى سرعات الرياح واللى احيانا محملة بالاتربة والرمال الدقيقة .














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