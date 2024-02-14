نائب رئيس اتحاد العمال: جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين تؤكد تدهور حقوق الإنسان

(MENAFN
- Youm7) قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن ما يحدث بمدينة رفح الفلسطينية من استهداف للمدنيين، هو استمرار وإصرار من الاحتلال الإسرائيلي علي ارتكاب مجازر جماعية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني مؤكدا ان ما يحدث في قطاع غزة دليل على تدهور منظومة حقوق الإنسان العالمية.
وقال البدوي إن الكيان الصهوني ينتهك كافة القوانين الدولية بجرائمه النارية ضد الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن مصر بكافة مؤسساتها وشعبها ضد مخطط التهيجر الذي يسعى الكيان الصهيوني لتنفيذه لتصفية القضية الفلسطينيةً.
وتابع البدوي "نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري والتصدي لمخططات التهجير، ولفت إلى أن مايقوم به الاحتلال من مجازر، يتطلب وقفة من المجتمع الدولى، لحماية الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر، والحفاظ على ماقامت به مصر خلال الفترة الماضية من جهود للتهدئة وحل الأزمة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين.
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