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نائب رئيس اتحاد العمال: جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين تؤكد تدهور حقوق الإنسان

2/14/2024 4:35:05 AM
(MENAFN- Youm7) قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن ما يحدث بمدينة رفح الفلسطينية من استهداف للمدنيين، هو استمرار وإصرار من الاحتلال الإسرائيلي علي ارتكاب مجازر جماعية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني مؤكدا ان ما يحدث في قطاع غزة دليل على تدهور منظومة حقوق الإنسان العالمية.



وقال البدوي إن الكيان الصهوني ينتهك كافة القوانين الدولية بجرائمه النارية ضد الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن مصر بكافة مؤسساتها وشعبها ضد مخطط التهيجر الذي يسعى الكيان الصهيوني لتنفيذه لتصفية القضية الفلسطينيةً.



وتابع البدوي "نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري والتصدي لمخططات التهجير، ولفت إلى أن مايقوم به الاحتلال من مجازر، يتطلب وقفة من المجتمع الدولى، لحماية الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر، والحفاظ على ماقامت به مصر خلال الفترة الماضية من جهود للتهدئة وحل الأزمة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين.














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