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وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.. فيديو

2/14/2024 4:35:05 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة النق
نسب تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، حيث نشرت الوزارة فيديو يوضح الأعمال الجارية بالميناء، ويتم تنفيذ المحطة بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون حاوية مكافئة، بتكلفة 4.495 مليار جنيه، كما تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتطوير الحاجز الشرقى للميناء بإضافة طول 1420 مترا، وجارى إنشاء الحاجز الغربى، بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه.





وقطعت وزارة النقل المصرية شوطا طويلا لتطوير الموانئ البحرية، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاستفادة من موقع مصر الجغرافى الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحى عالمى فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعى لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كل تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة، على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.



ومن هذا المنطلق قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات ( ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر العريش – طابا ).



وتم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر وأهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.












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