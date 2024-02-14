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يونيسف تدعو الأطراف المتحاربة بالكونغو الديمقراطية لحماية الأطفال

2/14/2024 4:35:00 AM
(MENAFN- Youm7) دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأطراف المتحاربة في مقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حماية أرواح المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال.



ودعا ممثل اليونيسف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، جرانت ليتي جميع أطراف النزاع (المتمردون والقوات المسلحة للكونغو الديمقراطية والميليشيات) إلى حماية أرواح المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال".



وجاء نداء ليتي، هذا عقب مقتل مدنيين، بينهم أطفال، إثر سقوط قذيفة على مخيم "زاين" للنازحين في مقاطعة كيفو الشمالية، وفقا لما ذكر بيان لمكتب "اليونيسيف" في الكونغو الديمقراطية.



واعتبر ليتي، أنه "من غير المعقول أن العائلات التي فرت من العنف تُقتل وتُجرح في مكان كان من المفترض أن يوفر لهم الأمن".



وحثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" حكومة الكونغو الديمقراطية على محاسبة الجناة وتعزيز حماية الأطفال وأسرهم.



ووفقا لبيان اليونيسيف، فإن هذا الحادث يعكس الزيادة في عدد الضحايا المدنيين خلال الأسابيع الماضية والناتجة عن الاستهداف المتعمد أو العارض للأشخاص في مواقع إيواء النازحين بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن عدد ضحايا هذا الهجوم، موضحة أن "عدد النازحين الجدد جراء المعارك التي احتدمت خلال الأشهر الماضية كان أعلى من الرقم القياسي الذي كان عليه في يناير 2023؛ حيث بلغ عدد النازحين في مقاطعة كيفو الشمالية حاليا 1.1 مليون نازح، مقابل 591 ألف نازح في أغسطس عام 2023".
















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