بايدن يهاجم ترامب: تصريحاته بشأن الناتو خطيرة وترقى لحد الانحناء لبوتين

MENAFN - Youm7) هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب بعد تصريحات الأخير، أنه سيشجع روسيا على غزو الدول التي لا تفي بالتزاماتها في حلف الناتو.

وقال بايدن في خطاب حول المساعدات لأوكرانيا، أن هذه التصريحات ترقى لحد الانحناء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن،

تعليقات ترامب المشككة في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها من أي هجوم كانت "خطيرة وغير أمريكية"، في إشارة إلى تعليقات ترامب الأوفر حظا للفوز بترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024

والتي أثارت مخاوف جديدة بين شركاء الولايات المتحدة بشأن إمكانية اعتمادها على الولايات المتحدة.



وفقا لشبكة سي ان ان، قال ترامب يوم السبت إنه حذر ذات مرة من أنه سيسمح لروسيا أن تفعل ما تريد للدول الأعضاء في الناتو التي "تتأخر" في تخصيص 2% من إجمالي دخلها المحلي المنتج للدفاع. وكانت هذه أحدث حالة بدا فيها أن الرئيس السابق يقف إلى جانب دولة على حساب حلفاء أمريكا الديمقراطيين.

وفي حديثه ، قال بايدن إن تعليقات ترامب بشأن اتفاقية الدفاع المشترك كانت "خطيرة وصادمة"، وأضاف: "عندما تعطي أمريكا كلمتها، فهذا يعني شيئا ما" ووصف تعليقات ترامب بأنها تثير الشك حول التزاماتها بأنها "غير أمريكية".

قال بايدن عن ترامب: "إنه لا يفهم أن الالتزام المقدس الذي قدمناه يناسبنا أيضًا"، وأضاف: "هل يمكنك أن تتخيل رئيسا سابقا للولايات المتحدة يقول ذلك؟ لقد سمعه العالم كله، والأسوأ من ذلك أنه يقصد ذلك".

تنص المادة الخامسة من بند الدفاع المشترك في حلف الناتو على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر من أعضائه يعتبر هجوما ضد جميع الأعضاء، لكن ترامب كثيرا ما يصور حلفاء الناتو على أنهم "عبء زائد" في الجيش الأمريكي ويشكك علنا في قيمة التحالف العسكري الذي حدد السياسة الخارجية الأمريكية لأكثر من 70 عاما.

وقال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري ترامب، رداً على تعليقات بايدن: "لقد دفع الرئيس ترامب حلفاءنا إلى زيادة إنفاقهم في الناتو من خلال مطالبتهم بالدفع، لكن جو بايدن عاد إلى السماح لهم بالاستفادة من دافعي الضرائب الأمريكيين .. عندما لا تدفع نفقاتك الدفاعية، لا يمكن أن تتفاجأ بحصولك على المزيد من الحرب".







