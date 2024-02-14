بايدن يهاجم ترامب: تصريحاته بشأن الناتو خطيرة وترقى لحد الانحناء لبوتين

(MENAFN
- Youm7) هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب بعد تصريحات الأخير، أنه سيشجع روسيا على غزو الدول التي لا تفي بالتزاماتها في حلف الناتو.
وقال بايدن في خطاب حول المساعدات لأوكرانيا، أن هذه التصريحات ترقى لحد الانحناء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف بايدن،
تعليقات ترامب المشككة في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها من أي هجوم كانت "خطيرة وغير أمريكية"، في إشارة إلى تعليقات ترامب الأوفر حظا للفوز بترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024
والتي أثارت مخاوف جديدة بين شركاء الولايات المتحدة بشأن إمكانية اعتمادها على الولايات المتحدة.
وفقا لشبكة سي ان ان، قال ترامب يوم السبت إنه حذر ذات مرة من أنه سيسمح لروسيا أن تفعل ما تريد للدول الأعضاء في الناتو التي "تتأخر" في تخصيص 2% من إجمالي دخلها المحلي المنتج للدفاع. وكانت هذه أحدث حالة بدا فيها أن الرئيس السابق يقف إلى جانب دولة على حساب حلفاء أمريكا الديمقراطيين.
وفي حديثه ، قال بايدن إن تعليقات ترامب بشأن اتفاقية الدفاع المشترك كانت "خطيرة وصادمة"، وأضاف: "عندما تعطي أمريكا كلمتها، فهذا يعني شيئا ما" ووصف تعليقات ترامب بأنها تثير الشك حول التزاماتها بأنها "غير أمريكية".
قال بايدن عن ترامب: "إنه لا يفهم أن الالتزام المقدس الذي قدمناه يناسبنا أيضًا"، وأضاف: "هل يمكنك أن تتخيل رئيسا سابقا للولايات المتحدة يقول ذلك؟ لقد سمعه العالم كله، والأسوأ من ذلك أنه يقصد ذلك".
تنص المادة الخامسة من بند الدفاع المشترك في حلف الناتو على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر من أعضائه يعتبر هجوما ضد جميع الأعضاء، لكن ترامب كثيرا ما يصور حلفاء الناتو على أنهم "عبء زائد" في الجيش الأمريكي ويشكك علنا في قيمة التحالف العسكري الذي حدد السياسة الخارجية الأمريكية لأكثر من 70 عاما.
وقال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري ترامب، رداً على تعليقات بايدن: "لقد دفع الرئيس ترامب حلفاءنا إلى زيادة إنفاقهم في الناتو من خلال مطالبتهم بالدفع، لكن جو بايدن عاد إلى السماح لهم بالاستفادة من دافعي الضرائب الأمريكيين .. عندما لا تدفع نفقاتك الدفاعية، لا يمكن أن تتفاجأ بحصولك على المزيد من الحرب".
MENAFN14022024000132011024ID1107850437
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.