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الجيش الأوكرانى يعلن إغراق سفينة إنزال روسية فى البحر الأسود

2/14/2024 4:34:59 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الأربعاء، أنه أغرق سفينة إنزال روسية فى البحر الأسود باستخدام طائرات بحرية بدون طيار.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على "فيسبوك"، أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن "سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "سيزار كونيكوف" غرقت بالقرب من مدينة ألوبكا في شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من اليوم".

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي تقول فيها القوات الأوكرانية إنها أغرقت سفينة روسية في البحر الأسود؛ ففي الأسبوع الماضي، نشرت المخابرات العسكرية الأوكرانية مقطع فيديو قالت إنه يظهر طائرات بدون طيار تابعة للبحرية تهاجم سفينة الصواريخ الروسية "إيفانوفيتش".








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