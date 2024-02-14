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إلهام علييف يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لأذربيجان لـ7 سنوات

2/14/2024 4:34:59 AM
(MENAFN- Youm7) أدى رئيس أذربيجان المنتخب إلهام علييف اليمين الدستورية لولاية خامسة واعدا عند ممارسته صلاحياته كرئيس الالتزام بالدستور والدفاع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها، وخدمة الشعب بجدارة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، كان علييف البالغ من العمر 62 عاما قد فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في البلاد يوم 7 فبراير، وتفوق على منافسيه بفارق كبير في الأصوات.

وأعلن في قسمه الدستوري وهو يضع يده على كتاب القرآن أنه "سيظل مخلصا للقيم والتقاليد الروحية الوطنية للشعب الأذربيجاني، التي صاغها الشعب الأذربيجاني على مر القرون".

وصوت لعلييف 92.12% من الناخبين، وسيتولى علييف بذلك قيادة البلاد على مدى السنوات السبع المقبلة.

وسيتم تنصيب رئيس الدولة في مبنى مجلس "ملي" (البرلمان) في أذربيجان، ويحضره أعضاء البرلمان والوزراء وأفراد أسرة الرئيس المنتخب.

وبحسب البروتوكولات السائدة، لا تجري دعوات رسمية للضيوف الأجانب لحضور حفل تنصيب رئيس أذربيجان.

بدوره، قال رئيس المحكمة الدستورية الأذربيجانية فرهاد عبد اللاييف إن المحكمة وافقت في اجتماعها يوم 13 فبراير على بروتوكول لجنة الانتخابات المركزية بشأن نتائج الانتخابات وأعلنت إلهام علييف رئيسا منتخبا للبلاد.








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