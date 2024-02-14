إلهام علييف يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لأذربيجان لـ7 سنوات

(MENAFN
- Youm7) أدى رئيس أذربيجان المنتخب إلهام علييف اليمين الدستورية لولاية خامسة واعدا عند ممارسته صلاحياته كرئيس الالتزام بالدستور والدفاع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها، وخدمة الشعب بجدارة.
وبحسب موقع روسيا اليوم، كان علييف البالغ من العمر 62 عاما قد فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في البلاد يوم 7 فبراير، وتفوق على منافسيه بفارق كبير في الأصوات.
وأعلن في قسمه الدستوري وهو يضع يده على كتاب القرآن أنه "سيظل مخلصا للقيم والتقاليد الروحية الوطنية للشعب الأذربيجاني، التي صاغها الشعب الأذربيجاني على مر القرون".
وصوت لعلييف 92.12% من الناخبين، وسيتولى علييف بذلك قيادة البلاد على مدى السنوات السبع المقبلة.
وسيتم تنصيب رئيس الدولة في مبنى مجلس "ملي" (البرلمان) في أذربيجان، ويحضره أعضاء البرلمان والوزراء وأفراد أسرة الرئيس المنتخب.
وبحسب البروتوكولات السائدة، لا تجري دعوات رسمية للضيوف الأجانب لحضور حفل تنصيب رئيس أذربيجان.
بدوره، قال رئيس المحكمة الدستورية الأذربيجانية فرهاد عبد اللاييف إن المحكمة وافقت في اجتماعها يوم 13 فبراير على بروتوكول لجنة الانتخابات المركزية بشأن نتائج الانتخابات وأعلنت إلهام علييف رئيسا منتخبا للبلاد.
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