ترامب يتقدم على منافسته الجمهورية فى انتخابات ولاية ساوث كارولينا

(MENAFN
- Youm7) كشف استطلاع أجرته شبكة سي بي إس الأمريكية تقدم الرئيس السابق دونالد ترام على منافسته الجمهورية نيكي هايلي في ولايتها ساوث كارولينا بفارق 35 نقطة حيث يكثف المرشحان للبيت الأبيض جهودهما الانتخابية قبل الانتخابات التمهيدية في الولاية في وقت لاحق من هذا الشهر.
حصلت نيكي هايلي على 30% من أصوات الناخبين المحتملين للحزب الجمهوري بينما حصل ترامب على 65% وعلى الرغم من الخسائر المخيبة للآمال في نيو هامبشاير وأيوا ونيفادا، أعربت هايلي عن ثقتها في أن ناخبين ساوث كارولينا سيدعمونها بعد أن شغلت منصب حاكمة الولاية من عام 2011 إلى عام 2017.
وعندما يتعلق الأمر بمعدلات الموافقة على الفترة التي قضاها كل منهما في منصبه، فقد سجل ترامب أيضًا أعلى. وقال نحو 82% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على وظيفة ترامب كرئيس، بينما عارضها 15 %. وكانت نسبة الموافقة على نيكي هايلي كحاكم أقل بـ 22 نقطة، حيث بلغت نسبة الموافقة 60% والرفض 22%.
وبدت هايلي، التي عملت أيضًا سفيرة لدى الأمم المتحدة خلال إدارة ترامب، أكثر "محبوبة" من ترامب، حيث قال 52% من المشاركين إن هذه الكلمة تصفها بشكل جيد، مقارنة بـ 32% قالوا الشيء نفسه عن الرئيس السابق.
ومع ذلك، استخدم عدد أكبر من الناخبين الأساسيين في الحزب الجمهوري أوصافًا بما في ذلك "الصعب" و"المستعد" و"الزعيم القوي" لترامب مقارنةً بهايلي، وفقًا للاستطلاع كما قال 81% من الناخبين إن الرئيس السابق "يقاتل" من أجل أشخاص مثلهم، بينما قال 56% الشيء نفسه عن هايلي.
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