ترامب يتقدم على منافسته الجمهورية فى انتخابات ولاية ساوث كارولينا

MENAFN - Youm7) كشف استطلاع أجرته شبكة سي بي إس الأمريكية تقدم الرئيس السابق دونالد ترام على منافسته الجمهورية نيكي هايلي في ولايتها ساوث كارولينا بفارق 35 نقطة حيث يكثف المرشحان للبيت الأبيض جهودهما الانتخابية قبل الانتخابات التمهيدية في الولاية في وقت لاحق من هذا الشهر.

حصلت نيكي هايلي على 30% من أصوات الناخبين المحتملين للحزب الجمهوري بينما حصل ترامب على 65% وعلى الرغم من الخسائر المخيبة للآمال في نيو هامبشاير وأيوا ونيفادا، أعربت هايلي عن ثقتها في أن ناخبين ساوث كارولينا سيدعمونها بعد أن شغلت منصب حاكمة الولاية من عام 2011 إلى عام 2017.

وعندما يتعلق الأمر بمعدلات الموافقة على الفترة التي قضاها كل منهما في منصبه، فقد سجل ترامب أيضًا أعلى. وقال نحو 82% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على وظيفة ترامب كرئيس، بينما عارضها 15 %. وكانت نسبة الموافقة على نيكي هايلي كحاكم أقل بـ 22 نقطة، حيث بلغت نسبة الموافقة 60% والرفض 22%.

وبدت هايلي، التي عملت أيضًا سفيرة لدى الأمم المتحدة خلال إدارة ترامب، أكثر "محبوبة" من ترامب، حيث قال 52% من المشاركين إن هذه الكلمة تصفها بشكل جيد، مقارنة بـ 32% قالوا الشيء نفسه عن الرئيس السابق.

ومع ذلك، استخدم عدد أكبر من الناخبين الأساسيين في الحزب الجمهوري أوصافًا بما في ذلك "الصعب" و"المستعد" و"الزعيم القوي" لترامب مقارنةً بهايلي، وفقًا للاستطلاع كما قال 81% من الناخبين إن الرئيس السابق "يقاتل" من أجل أشخاص مثلهم، بينما قال 56% الشيء نفسه عن هايلي.







