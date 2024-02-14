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زى النهارده.. ركلات الترجيح تهدى الزمالك السوبر الأفريقى أمام المقاولون العرب

2/14/2024 4:34:54 AM
(MENAFN- Youm7) توج نادى الزمالك للمرة الثانية ببطولة السوبر الأفريقى على حساب نادى المقاولون العرب فى مثل هذا اليوم 14 فبراير 1997، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فيما شارك الذئاب بصفته حاملاً للقب كأس الكؤوس الأفريقية، وأقيمت المباراة باستاد القاهرة الدولى.



انتهت نتيجة الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى بين الزمالك والمقاولون العرب، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4 / 2 ويتوج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه.



وشهدت المباراة ندية بالغة من الفريقين الذين فشلا فى هز الشباك طوال الوقتين الاصلى والاضافى وعندما جاء وقت ركلات الترجيح كان الجميع مبكرا على علم بأن الزمالك يملك افضلية معنوية بامتلاكه المتمكن نادر السيد ،وبالفعل دخل نادر كبديل فى المباراة وتمكن من اهداء الزمالك لقب البطولة.



وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.



وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.












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