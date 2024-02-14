Wednesday, 14 February 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحمد سعيد يتوج بذهبية الربيع الصينى للوشو كونغ فو باستاد القاهرة.. صور

2/14/2024 4:34:53 AM
(MENAFN- Youm7) توج أحمد محمد سعيد بالمركز الأول، والميدالية الذهبية، فى بطولة الربيع الصينى
للوشو كونغ فو فى وزن 67 ك، والتي أقيمت بصالة استاد القاهرة ، حيث فازاللاعب بالميدالية بعد التغلب على منافسه ياسين محمد لفرق تحت 14 سنة، ليتوج بالذهبية والمركز الأول في البطولة بالنهائى.

أقيمت البطولة بمشاركة 4500 لاعب ولاعبة من 200 هيئة رياضية ومركز شباب ونادي لجميع المراحل السنية، والتي يتواجد بها لاعبون من دولة الصين.

شهد ختام البطولة السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانج، شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ، يانج رونغهاو وزير مفوض- رئيس المركز الثقافي الصيني، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من كبار الشخصيات من الجانبين المصري والصيني.


اللاعبون فى البطولة



احمد محمد سعيد



اللاعب بكأس البطولة





MENAFN14022024000132011024ID1107850432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث