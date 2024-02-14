أحمد سعيد يتوج بذهبية الربيع الصينى للوشو كونغ فو باستاد القاهرة.. صور

MENAFN - Youm7) توج أحمد محمد سعيد بالمركز الأول، والميدالية الذهبية، فى بطولة الربيع الصينىللوشو كونغ فو فى وزن 67 ك، والتي أقيمت بصالة استاد القاهرة ، حيث فازاللاعب بالميدالية بعد التغلب على منافسه ياسين محمد لفرق تحت 14 سنة، ليتوج بالذهبية والمركز الأول في البطولة بالنهائى.

أقيمت البطولة بمشاركة 4500 لاعب ولاعبة من 200 هيئة رياضية ومركز شباب ونادي لجميع المراحل السنية، والتي يتواجد بها لاعبون من دولة الصين.

شهد ختام البطولة السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانج، شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ، يانج رونغهاو وزير مفوض- رئيس المركز الثقافي الصيني، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من كبار الشخصيات من الجانبين المصري والصيني.

اللاعبون فى البطولة





احمد محمد سعيد





اللاعب بكأس البطولة