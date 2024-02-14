مشاهير الكرة يخطفون الأضواء في الفلانتين .. صور

MENAFN - Youm7) حياةنجوم الكرةمليئة بالتحديات والمواقف الصعبة والشائعات الصادمة ولكنها أيضا مليئة بالحب والرومانسية والغرام، وكثيرا ما نجد زوجات لاعبى كرة القدم يقفن فى الصفوف الأولى لتشجيعهم، وبالأخص فى المباريات المهمة.

وتظل حياة نجوم الكرة صارمة للغاية ما بين تدريبات ومباريات وسفريات حتى يظهر فيها "النص الحلو"، فتتبدل الأحوال ويصبح اللاعب حالماً فى أجواء الرومانسية والغزل مع زوجته، ورغم السرية التى يفرضها نجوم الكرة المصرية على حياتهم الشخصية وتحديدًا على زوجاتهم استطاعت الكاميرات التقاط الصور لهم لتكشف عن الجانب الخفى في حياة مشاهير الساحرة المستديرة.

ورغم أضواء النجومية يحتفظ نجوم الكرة المصرية بمشاعر خاصة مع زوجاتهم فبعضهم اختار شريكة حياته مبكراً قبل بداية رحلة التألق وعندما أصبح بين أساطير ونجوم الكرة في المحروسة لم تُبهره الأضواء، ولم تغره الجميلات والمعجبات، وظلت علاقته مع المحبوبة التي سرقت كل شىء، ولم تترك لأخريات مكانًا شاغرًا في قلبه مثل أي رجل أخر.

وتصبح زوجات مشاهير الكرة المصرية حديث وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد ظهورهن مع كل صورة لهذا النجم أو ذاك، لاسيما عند ظهورهن في التتويج بالألقاب مع أزاوجهم لمشاركتهم اللحظات السعيدة.

ويعرف جمهور كرة القدم كافة القصص المرتبطة بنجومهم المفضلين على المستوى الرياضي ولكن هناك قصصًا أخرى خارج الملعب لهؤلاء النجوم لا تقل جمالًا عن قصصهم الكروية.

لقطات عنف اللاعبين داخل ملاعب كرة القدم لا تتعارض أبدًا مع اللقطات الرومانسية التي تجمعهم بزوجاتهم.

وبمناسبة الفلانتين وتزامناً مع احتفال الشوارع المصرية بـ"عيد الحب"، نستعرض أشهر صور مشاهير الكرة مع "النص الحلو"..





احمد الشيخ وزوجته









ا حمد بيكهام وزوجته سلمى









احمد عادل وزوجته









اسلام محارب وزوجته









اكرامى ورمضان وزوجتاهما









الحضرى وزوجته









أوسة ولقاء الخميسى









باسم مرسى وزوجته









بيبو وزوجته









جدو وزوجته









جدو وزوجته2









جنش وزوجته









حازم إمام وزوجته









حجازى وزوجته









حسام عاشور وزوجته ووليد صلاح وزوجته









حسام عاشور وزوجته









حسام غالى وزوجته 1









حسام غالى وزوجته









حسين الشحات مع أسرته









حمدى فتحى وزوجته









خالد الغندور مع زوجته وابناؤه









أحمد عادل وزوجته









رمضان صبحى وزوجته



زيدان وزوجته









شريف اكرامى وزوجته









صلاح مع اسرته









صلاح مع زوجته وبنته









صلاح يحتفل مع زوجته ماجى









عائلة جنش









عائلة صلاح









عائلة عمرو جمال









عائلة متعب









عائلة محمد بركات









عبد الرحمن مجدى وزوجته









عبد الله السعيد مع اسرته









عبد الله السعيد وزوجته









على معلول مع زوجته ونجله









عماد متعب ويارا نعوم









عمرو السولية مع زوجته وبنته









متعب ويارا والبنات









محمد فضل وزوجته









مصطفى محمد وعروسته









مؤمن زكريا مع زوجته









مؤمن زكريا وريهام