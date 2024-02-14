الإندونيسيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 14 - 2 (كونا) -- بدأ الناخبون الاندونيسيون التوجه اليوم الأربعاء إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد ونائبه وممثلي مجلس البرلمان المركزي ومجلس الشيوخ بالإضافة إلى المجالس التشريعية المحلية للمحافظات والأقاليم.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات العامة في اندونيسيا هاشم أشعري في بيان إن الدعوة وجهت لأكثر من 200 مليون ناخب للمشاركة بأصواتهم في الاقتراع.
وأشار إلى أن أولى مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في مقاطعة بابوا الواقعة في أقصى الركن الشرقي من البلاد.
ويتنافس على منصب الرئيس ثلاثة مرشحين هم قائد القوات الخاصة السابق وزير الدفاع الحالي برابوو سوبيانتو ومعه نائبه جبران راكابومينج وهو ابن الرئيس الاندونيسي الحالي جوكو ويدودو.
ويتنافس على المنصب أيضا حاكم جزيرة (جاوا الوسطى) السابق قانجار برانوو ومعه نائبه الوزير المنسق السابق للشؤون الأمنية محفوظ محمد.
كما ينافس على المنصب حاكم العاصمة جاكرتا السابق أنيس باسويدان ومعه نائبه رئيس حزب الصحوة الوطني الإسلامي مهيمن إسكندر.
ويحتاج المرشح الرئاسي إلى الفوز بأكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين وما لا يقل عن 20 في المئة من الأصوات في أكثر من نصف الأقاليم ال38 للفوز بالرئاسة.
وإذا لم يتمكن أي مرشح من تحقيق النسبة المطلوبة تجرى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وسيتولى الرئيس القادم منصبه في أكتوبر المقبل.
وأعلنت لجنة الانتخابات العامة أن مرشحين من 2710 دوائر انتخابية سيتنافسون على إجمالي 20462 مقعدا في مختلف المستويات البرلمانية والتشريعية في البلاد بما في ذلك 580 مقعدا في مجلس البرلمان المركزي حيث سيشكل المرشحون المنتخبون إدارة جديدة ستحكم إندونيسيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وسيجري التصويت في 823 ألفا و220 مركز اقتراع موزعة على 38 إقليما و514 محافظة و7277 بلدية حيث سيقترع كل ناخب في 5 أوراق مختلفة يضعها في 5 صناديق اقتراع الأولى للرئيس ونائبه والثانية لمجلس البرلمان المركزي والثالثة لمجلس الشيوخ والرابعة للمجلس التشريعي المحلي في الإقليم والخامسة للمجلس التشريعي المحلي في المحافظة.
ويتنافس لخوض انتخابات مجلس البرلمان المركزي والمجالس التشريعية 24 حزبا سياسيا قدمت 9919 مرشحا لشغل 580 مقعدا في البرلمان المركزي حيث يحتاج أي حزب سياسي إلى تأمين 4 في المئة من أصوات الناخبين لدخول البرلمان المركزي فيما لا ينطبق هذا الشرط على مجالس الأقاليم والمحافظات حيث يكفي تأمين الأصوات اللازمة للفوز.
كما يتنافس المرشحون على عضوية مجلس الشيوخ التي يشترط فيه ألا يكون المرشح عضوا في أي حزب سياسي حيث يتم انتخاب 4 أعضاء في المجلس عن كل إقليم البالغ عددها 38 إقليما أي ما مجموعه 152 عضوا.
وبينما يستمر الفرز الرسمي للأصوات حتى وقت متأخر اليوم توفر وكالات الاستطلاع المستقلة نتائج أولية غير رسمية بعد عملية فرز سريع فيما ستعلن مفوضية الانتخابات العامة النتائج النهائية بعد 35 يوما على أقل تقدير ويجري خلالها تقديم الطعون لمفوضية الانتخابات للبت فيها. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
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