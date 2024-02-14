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الإندونيسيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

2/14/2024 4:34:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 14 - 2 (كونا) -- بدأ الناخبون الاندونيسيون التوجه اليوم الأربعاء إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد ونائبه وممثلي مجلس البرلمان المركزي ومجلس الشيوخ بالإضافة إلى المجالس التشريعية المحلية للمحافظات والأقاليم.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات العامة في اندونيسيا هاشم أشعري في بيان إن الدعوة وجهت لأكثر من 200 مليون ناخب للمشاركة بأصواتهم في الاقتراع.
وأشار إلى أن أولى مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في مقاطعة بابوا الواقعة في أقصى الركن الشرقي من البلاد.
ويتنافس على منصب الرئيس ثلاثة مرشحين هم قائد القوات الخاصة السابق وزير الدفاع الحالي برابوو سوبيانتو ومعه نائبه جبران راكابومينج وهو ابن الرئيس الاندونيسي الحالي جوكو ويدودو.
ويتنافس على المنصب أيضا حاكم جزيرة (جاوا الوسطى) السابق قانجار برانوو ومعه نائبه الوزير المنسق السابق للشؤون الأمنية محفوظ محمد.
كما ينافس على المنصب حاكم العاصمة جاكرتا السابق أنيس باسويدان ومعه نائبه رئيس حزب الصحوة الوطني الإسلامي مهيمن إسكندر.
ويحتاج المرشح الرئاسي إلى الفوز بأكثر من 50 في المئة من أصوات الناخبين وما لا يقل عن 20 في المئة من الأصوات في أكثر من نصف الأقاليم ال38 للفوز بالرئاسة.
وإذا لم يتمكن أي مرشح من تحقيق النسبة المطلوبة تجرى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وسيتولى الرئيس القادم منصبه في أكتوبر المقبل.
وأعلنت لجنة الانتخابات العامة أن مرشحين من 2710 دوائر انتخابية سيتنافسون على إجمالي 20462 مقعدا في مختلف المستويات البرلمانية والتشريعية في البلاد بما في ذلك 580 مقعدا في مجلس البرلمان المركزي حيث سيشكل المرشحون المنتخبون إدارة جديدة ستحكم إندونيسيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وسيجري التصويت في 823 ألفا و220 مركز اقتراع موزعة على 38 إقليما و514 محافظة و7277 بلدية حيث سيقترع كل ناخب في 5 أوراق مختلفة يضعها في 5 صناديق اقتراع الأولى للرئيس ونائبه والثانية لمجلس البرلمان المركزي والثالثة لمجلس الشيوخ والرابعة للمجلس التشريعي المحلي في الإقليم والخامسة للمجلس التشريعي المحلي في المحافظة.
ويتنافس لخوض انتخابات مجلس البرلمان المركزي والمجالس التشريعية 24 حزبا سياسيا قدمت 9919 مرشحا لشغل 580 مقعدا في البرلمان المركزي حيث يحتاج أي حزب سياسي إلى تأمين 4 في المئة من أصوات الناخبين لدخول البرلمان المركزي فيما لا ينطبق هذا الشرط على مجالس الأقاليم والمحافظات حيث يكفي تأمين الأصوات اللازمة للفوز.
كما يتنافس المرشحون على عضوية مجلس الشيوخ التي يشترط فيه ألا يكون المرشح عضوا في أي حزب سياسي حيث يتم انتخاب 4 أعضاء في المجلس عن كل إقليم البالغ عددها 38 إقليما أي ما مجموعه 152 عضوا.
وبينما يستمر الفرز الرسمي للأصوات حتى وقت متأخر اليوم توفر وكالات الاستطلاع المستقلة نتائج أولية غير رسمية بعد عملية فرز سريع فيما ستعلن مفوضية الانتخابات العامة النتائج النهائية بعد 35 يوما على أقل تقدير ويجري خلالها تقديم الطعون لمفوضية الانتخابات للبت فيها. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا



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