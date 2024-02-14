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رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة التكميلية لعدم حضور الحكومة

2/14/2024 4:33:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 2 (كونا) -- رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء لعدم حضور الحكومة.
وقال الرئيس السعدون إن سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء "أبلغني باتصال هاتفي بأن الحكومة لن تحضر الجلسة وكذلك أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بعدم حضور الحكومة للجلسة على أن تعقد يومي الخامس والسادس من شهر مارس المقبل".
وفي هذا الشأن نصت المادة (116) من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: "ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها". (النهاية)

ج ي / ع ع / ت م




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