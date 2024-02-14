رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة التكميلية لعدم حضور الحكومة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 2 (كونا) -- رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء لعدم حضور الحكومة.
وقال الرئيس السعدون إن سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء "أبلغني باتصال هاتفي بأن الحكومة لن تحضر الجلسة وكذلك أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بعدم حضور الحكومة للجلسة على أن تعقد يومي الخامس والسادس من شهر مارس المقبل".
وفي هذا الشأن نصت المادة (116) من الدستور في فقرتها الأخيرة على التالي: "ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها". (النهاية)
ج ي / ع ع / ت م
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