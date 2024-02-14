الدولار الأمريكي يرتفع إلى 308ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 330ر0

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بنسبة 06ر0 في المئة إلى مستوى 308ر0 دينار فيماانخفض سعر صرف اليورو بنسبة 42ر0 في المئة إلى مستوى 330ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 04ر0 في المئة إلى مستوى 388ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 06ر1 في المئة إلى مستوى 347ر0 دينار كما انخفض الين الياباني بنسبة 55ر0 في المئة إلى مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
م ك ع / ت م
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