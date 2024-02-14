Wednesday, 14 February 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصحة يدشن 79 سيارة إسعاف كلها وحدات عناية مركزة متكاملة التجهيزات

2/14/2024 4:33:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 14 – 2 (كونا) -– دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء أسطول سيارات إسعاف جديدة يضم 79 سيارة تشكل كلها وحدات عناية مركزة متكاملة التجهيزات منها 10 إسعافات للمناطق الوعرة حسب تصميمها الذي يسمح لها بالوصول إلى تلك الأماكن.
وأعرب الوزير العوضي في كلمته عقب التدشين في إدارة النقليات التابعة للوزارة عن سعادته بدخول تلك السيارات الخدمة وانضمامها إلى منظومة الطوارئ لخدمة المرضى لافتا إلى أنه تم تدريب الطواقم المعنية على قيادتها.
وقال إن 100 سيارة إسعاف أخرى ستنضم إلى منظومة وزارة الصحة خلال العام الحالي تعتبر الأحدث تجهيزا والأكثر تطورا وتحتوي على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الربط الإلكتروني.
من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بالوزارة إبراهيم النهام إن التدشين يأتي تطبيقا لخطة (الصحة) بإدخال سيارات الإسعاف على دفعات بالتعاون بين إدارتي النقليات والطوارئ الطبية من حيث الفحص في دولة الصنع "الولايات المتحدة الأمريكية" وهي تتمتع بأعلى المواصفات.
بدوره قال مدير إدارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشطي إن تدشين هذا العدد من سيارات الإسعاف يعتبر يوما تاريخيا في مسيرة إدارة الطوارئ الطبية ليرتفع إجمالي عدد السيارات إلى 281 سيارة مضيفا أنه تم تحقيق معدل الوصول إلى المكان بعد البلاغ في عشر دقائق ونسعى إلى سبع دقائق.
وأعرب الشطي عن الفخر بتوفر أحدث الإمكانات والتجهيزات على مستوى سيارات الإسعاف لتخفيف الألم عن المرضى والمصابين مشيدا بتشجيع الوزير العوضي ووكيل الوزارة بالتكليف الدكتور عبدالرحمن المطيري والتنسيق الذي تم بين الإدارات المعنية لتحقيق هذا الهدف بما يخدم المواطنين في وقت قصير جدا.
وقال إن هذه الإضافة الجديدة أيضا على أسطول سيارات إسعاف الوزارة تتمثل في الرقمنة وتطبيق نظام الكاميرا في التواصل والمتابعة والتدخل مع حوادث الطوارئ في المستشفيات وغرفةالعمليات في مركز الأزمات وغرفة العمليات في إدارة الطوارئ الطبية.
وأشار في سياق مواز إلى انطلاق مؤتمر (خدمات الطوارئ الطبية..الواقع الحالي وتطلعات المستقبل) في 18 فبراير الجاري برعاية الوزير العوضي ويضم 10 جلسات عمل تتناول 40 ورقة علمية وثلاث ورش علمية تصب نتائجها في خدمة منظومة الطوارئ الطبية.
ودعا عموم الأطباء والعاملين في القطاع الطبي إلى الاستفادة من هذه المنصة العلمية المتميزة لتبادل المعرفة والمهارة والخبرات واستكشاف مستجدات الإسعاف وطب الطوارئ وتوفير مساحة للحوار بين مقدمي خدمات الطوارئ من مختلف القطاعات ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص.
وذكر الشطي أنه بدخول تلك السيارات للخدمة سيتم تحقيق قفزة في مستوى الخدمة إلى جانب إضافة 100 سيارة أخرى قبل نهاية العام الحالي الذي يتوافق مع خطة التنمية وتوجيهات الحكومة الرشيدة وأسرة وزارة الصحة معبرا عن تقديره وفخره بأسرة الطوارئ الطبية في مختلف المواقع.
بدوره قال رئيس قسم العمليات في إدارة الطوارئ الطبية عبدالله سند إن دخول تلك السيارات منظومة الإسعاف في الكويت يواكب التوسع الجغرافي للدولة وخدمة المرضى والمصابين.
وأشار سند إلى أن سيارات الإسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية ومجسات خارجية قادرة على الدخول إلى أضيق الأماكن. (النهاية)

م ر ف / ت م




MENAFN14022024000071011013ID1107850425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث