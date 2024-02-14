Wednesday, 14 February 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 85 سنتا ليبلغ 14ر82 دولار

2/14/2024 4:33:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 85 سنتا ليبلغ 14ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 29ر81 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا لتبلغ 82 دولارا للبرميل في حين انخفضت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات لتبلغ 92ر76 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




MENAFN14022024000071011013ID1107850423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث