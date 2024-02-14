سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 85 سنتا ليبلغ 14ر82 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 85 سنتا ليبلغ 14ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 29ر81 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا لتبلغ 82 دولارا للبرميل في حين انخفضت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات لتبلغ 92ر76 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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