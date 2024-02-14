السودان .. شبح المجاعة يطل برأسه والأوضاع الإنسانية تتفاقم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد عبدالعزيز

(تقرير) الخرطوم - 14 - 2 (كونا) -- في غياب حل سياسي يلوح في الأفق القريب بات شبح المجاعة يطل برأسه ليفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان ويثبت أن الصراع والجوع وجهان لعملة واحدة إذ يعزز بعضهما بعضا ولا يمكن حل احدهما بمعزل عن الآخر.

ويواجه النازحون الفارون من النزاع في السودان مآسي متعددة بسبب استمرار العنف وانعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. كما يتعرض الأطفال الذين يعانون نقصا في التغذية لخطر اكبر للوفاة بسبب أمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة خصوصا في سياق يفتقرون فيه إلى خدمات صحية حيوية.

وتشير بيانات للأمم المتحدة إلى أن حوالي 25 مليون شخص أي ما يعادل نحو نصف سكان السودان بحاجة إلى المساعدات بينهم نحو 18 مليونا يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي فيما يعيش خمسة ملايين في حالة طوارئ بسبب الجوع.

وفي هذا الإطار يقول المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن طفلا يموت بمعدل كل ساعتين بسبب سوء التغذية الحاد في مخيم (زمزم) للنازحين في (دارفور) غرب السودان.

وأوضح أن 13 طفلا يموتون يوميا في مخيم (زمزم) وحده بسبب سوء التغذية مضيفا "إذا استمرت الحرب يمكن أن نفقد جيلا كاملا بسبب رفض طرفي النزاع فتح ممرات آمنة للمنظمات لإيصال المساعدات الانسانية للمحتاجين بصورة عاجلة".

وحذر رجال من حدوث مجاعة في مخيمات النزوح بإقليم دارفور التي ظلت تعتمد على المساعدات لنحو 20 عاما مؤكدا أن المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين من برنامج الغذاء العالمي متوقفة منذ 10 أشهر ما ادى لموت عشرات الأطفال والنساء وكبار السن بسبب نقص الغذاء.

وأشار إلى ان الاوضاع الأمنية أدت لنهب وحرق مخزونات المنظمات الإنسانية بما فيها مخازن برنامج الأغذية وتوقف المهن الهامشية التي كانت توفر للنازحين بعض العائدات المحدودة كما ادت لعدم تمكن المجتمعات المستضيفة من زراعة المحاصيل في موسم الخريف الماضي.

ومن جانبه يقول منسق آلية العون الإنساني وهي آلية غير حكومية لتنسيق الجهود الانسانية عمر صالح ل(كونا) ان الامن الغذائي يعتمد على عدة عناصر ابرزها الوفرة الغذائية التي تواجه مشاكل أمنية في ايصال المساعدات ليتم الاستعاضة عنها بالتحويلات المالية المباشرة التي قد تحل المشكلة بشكل مؤقت.

وأضاف "ولان المصائب لا تأتي فرادى تسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان خلال الايام الماضية في وقف إرسال واستقبال الأموال".

وأشار إلى أن غرف الطوارئ التي تضم متطوعين عملت على تخفيف الأزمة عبر المساعدة في تشغيل المرافق الصحية وتوزيع سلال غذائية ومطابخ تعاونية في الاحياء تقدم وجبات مجانية إلا أن هذه الغرف تواجه الان عجزا في التمويل يصل لنحو 75 بالمئة فضلا عن مشكلة انعدام السلع الغذائية خاصة مع اقتراب شهر رمضان علاوة على ذلك تسبب انقطاع خدمات الاتصال والانترنت في اعاقة عملها.

وأشار صالح الى تأثير استمرار القتال على الموسم الزراعي مما أدى لاختفاء العديد من السلع وتأثر معسكرات النازحين بشكل اكبر مضيفا ان الأطفال بحاجة لعناصر غذائية محددة حسب اعمارهم خاصة أن نحو 40 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين يعانون سوء تغذية.

ونبه الى ان المنظمات والوكالات الأممية خفضت من نشاطها بعد اتساع القتال ونهب مستودعات برنامج الغذاء وتزايد الاعتداء على العاملين حيث قتل ما لا يقل عن 46 من عمال الاغاثة منذ بدء القتال.

من جانبه يقول عضو غرف الطوارئ بشرق النيل وهي إحدى غرف العاصمة يوسف احمد ل(كونا) إن كل المؤشرات في العاصمة الخرطوم تشير إلى ان هناك مجاعة وشيكة ما لم تتوفر ممرات امنة لانسياب السلع التجارية والمساعدات الإنسانية.

ولفت الى انه منذ اندلاع القتال كان الاعتماد على المواد الغذائية المخزنة والتي باتت تنفد وترتفع اسعارها مع الندرة بشكل قياسي تجاوز 100 بالمئة في ظل اتساع القتال وأعمال النهب وصعوبة تدفق البضائع في مناطق الاشتباكات بالعاصمة.

ونبه إلى ان اعداد النازحين بالخرطوم اكبر من التوقعات وفي حال تزايد بعد موجات نزوح عكسية إثر اتساع دائرة القتال وامتداده لولاية الجزيرة ومناطق اخرى مؤكدا انه تم تسجيل حالات وفيات في العاصمة خاصة في المناطق المحاصرة والتي تشهد اشتباكات عنيفة مثل منطقة الفتيحاب جنوب ام درمان.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من احتمال معاناة 700 ألف طفل سوداني من أخطر صور سوء التغذية خلال العام الجاري مع احتمال وفاة عشرات الآلاف.

وتوفر (يونيسف) للسودان "أغذية علاجية جاهزة للاستخدام" وهي مواد غذائية منقذة للحياة تعالج الهزال الشديد لدى الأطفال دون سن الخامسة وتحث المنظمة على جمع 840 مليون دولار لمساعدة ما يزيد قليلا عن 5ر7 مليون طفل في السودان في 2024. في الاثناء أعلن برنامج الغذاء العالمي ان عبور وكالات الإغاثة لخطوط المواجهة في مناطق الصراع بالسودان "بات شبه مستحيل".

وقال البرنامج في بيان "نستطيع تقديم المساعدة بانتظام لشخص واحد من كل 10 حاليا في ‎السودان".

وتسببت الحرب المندلعة منذ الخامس عشر من ابريل 2023 في مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا فيما فر نحو 11 مليون شخص من بينهم 9 ملايين نازح مما جعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ودعت الأمم المتحدة الدول إلى عدم نسيان المدنيين الذين يعانون الحرب في السودان وحثت على جمع 1ر4 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم الإنسانية ودعم أولئك الذين فروا إلى دول مجاورة.

ووصلت الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء السودان إلى مستويات قياسية.

وتسبب النزاع في زعزعة النظام الصحي حيث تشير التقديرات الى ان ما بين 70 و80 بالمئة من المرافق الصحية في مناطق النزاع لم تعد تعمل وأن تفشي الأمراض بما في ذلك الملاريا والحصبة وحمى الضنك والكوليرا آخذ في الارتفاع بسبب انقطاع خدمات الصحة العامة الأساسية. (النهاية) م ع م / ط م ا