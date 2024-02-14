زيارة سمو أمير البلاد لمملكة البحرين تتصدر عناوين الصحف البحرينية

(حدث مصور) المنامة - 14 - 2 (كونا) -- تصدرت عناوين الصحف البحرينية اليوم الاربعاء عبارات ترحيبية بسمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي حل ضيفا على مملكة البحرين في زيارة دولة لها امس الثلاثاء. وجسدت عناوين الصحف وافتتاحياتها وتغطياتها حجم الترحيب الكبير بهذه الزيارة والعلاقة الاخوية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين. وعبرت الصور المتعلقة بزيارة سمو أمير البلاد للمملكة ومراسم استقباله عن محبة عميقة وصادقة وعلاقة نموذجية مشرفة للعلاقات الثنائية بين البلدين. وكان سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قام امس الثلاثاء بزيارة دولة إلى مملكةالبحرين الشقيقة التقى خلالها اخاه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.(النهاية) خ ن ع / م خ

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