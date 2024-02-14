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سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير نصف السنوي لأعمال هيئة (نزاهة) ويقدم إقرارا بذمته المالية

2/14/2024 4:33:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 2 (كونا) -- التقى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم معالي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم في مقر الهيئة حيث تسلم سموه نسخة من التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة.
وقدم سمو رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للهيئة إقرارا بذمته المالية وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية.
وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في حفظ أموال الدولة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع. (النهاية)

ت م




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