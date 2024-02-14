كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ (كروز) قبالة الساحل الشرقي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 14 - 2 (كونا) -- ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ (كروز) قبالة الساحل الشرقي اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة بالجيش الكوري الجنوبي قولها في بيان إنها "رصدت الصواريخ التي أطلقت في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي على المياه شمال شرق (وونسان) على الساحل الشرقي لكنها لم تحدد عدد تلك الصواريخ".
وأكدت الهيئة حسب البيان أنه "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا يقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد أية علامات إضافية على استفزازات اضافية من كوريا الشمالية".
وتعد تلك المرة الخامسة التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ (كروز) هذا العام.
واختبرت بيونغ يانغ في 24 يناير الماضي لأول مرة إطلاق صاروخ (كروز) استراتيجي جديد من طراز (بولهواسال-3-31) قادر على حمل رأس حربي نووي.
كما أطلق الشمال صواريخ كروز من غواصة قبالة الساحل الشرقي في 28 يناير الماضي فضلا عن إجراء جولتين إضافيتين من الاختبارات شملتا صواريخ (كروز) الإستراتيجية (هواسال-2) في نفس الأسبوع.
ووفقا ل(يونهاب) يعتقد الخبراء أن الوتيرة السريعة غير الاعتيادية التي تنتهجها كوريا الشمالية في إجراء اختبارات صواريخ (كروز) تهدف الى تعزيز أداء الصواريخ القادرة على حمل رؤوس حربية نووية ما قد يشكل تهديدا حقيقيا لكوريا الجنوبية.
وتنطلق صواريخ (كروز) التي تعمل بمحركات نفاثة على ارتفاع منخفض وتتمكن من المناورة مما يجعل من الصعب اكتشافها واعتراضها.(النهاية)
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