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كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ (كروز) قبالة الساحل الشرقي

2/14/2024 4:33:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 14 - 2 (كونا) -- ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ (كروز) قبالة الساحل الشرقي اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة بالجيش الكوري الجنوبي قولها في بيان إنها "رصدت الصواريخ التي أطلقت في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي على المياه شمال شرق (وونسان) على الساحل الشرقي لكنها لم تحدد عدد تلك الصواريخ".
وأكدت الهيئة حسب البيان أنه "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا يقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد أية علامات إضافية على استفزازات اضافية من كوريا الشمالية".
وتعد تلك المرة الخامسة التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ (كروز) هذا العام.
واختبرت بيونغ يانغ في 24 يناير الماضي لأول مرة إطلاق صاروخ (كروز) استراتيجي جديد من طراز (بولهواسال-3-31) قادر على حمل رأس حربي نووي.
كما أطلق الشمال صواريخ كروز من غواصة قبالة الساحل الشرقي في 28 يناير الماضي فضلا عن إجراء جولتين إضافيتين من الاختبارات شملتا صواريخ (كروز) الإستراتيجية (هواسال-2) في نفس الأسبوع.
ووفقا ل(يونهاب) يعتقد الخبراء أن الوتيرة السريعة غير الاعتيادية التي تنتهجها كوريا الشمالية في إجراء اختبارات صواريخ (كروز) تهدف الى تعزيز أداء الصواريخ القادرة على حمل رؤوس حربية نووية ما قد يشكل تهديدا حقيقيا لكوريا الجنوبية.
وتنطلق صواريخ (كروز) التي تعمل بمحركات نفاثة على ارتفاع منخفض وتتمكن من المناورة مما يجعل من الصعب اكتشافها واعتراضها.(النهاية)

م ك / ف د س




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