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الذهب يبقى دون مستوى 2000 دولار للأوقية

2/14/2024 4:33:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 شباط (بترا)- بقي الذهب قريبًا من أدنى سعر في شهرين، اليوم الأربعاء، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأميركية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13كانون الثاني، أمس الثلاثاء.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2005.00 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقر البلاتين عند 871.90 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 862.14 دولارًا، وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.04
دولارًا.
--(بترا)
رصد/رس / أ أ
14/02/2024 12:19:21

MENAFN14022024000117011021ID1107850417

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