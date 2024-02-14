الذهب يبقى دون مستوى 2000 دولار للأوقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 شباط (بترا)- بقي الذهب قريبًا من أدنى سعر في شهرين، اليوم الأربعاء، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأميركية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13كانون الثاني، أمس الثلاثاء.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2005.00 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقر البلاتين عند 871.90 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 862.14 دولارًا، وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.04
دولارًا.
--(بترا)
رصد/رس / أ أ
14/02/2024 12:19:21
MENAFN14022024000117011021ID1107850417
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