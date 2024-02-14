منتخب الكراتيه يشارك ببطولة سلسلة الاتحاد الدولي في قبرص

عمان 14 شباط (بترا)- غادر وفد المنتخب الوطني للكراتيه عمان اليوم، متوجها إلى قبرص للمشاركة في بطولة سلسلة الاتحاد الدولي K1 جولة قبرص، والتي ستقام خلال الفترة من 16 إلى 18 الشهر الحالي. وقال الدكتور اياد الملاح الناطق الإعلامي بأسم اتحاد الكراتيه إن وفد المنتخب الذي يرأسه فراس حسونة عضو مجلس الادارة يضم كلا من المدير الفني محمد عثمان والمدرب محمد فتيان والمعالج هلال المحارمة والحكم الدولي فايق الجعفري والحكم الدولي هنادي البنا ، اضافة الى اللاعبين : احمد ابو هزيم ووسيم سلامة وعمر ابو شقرة وأحمد شديد وسيف بني فارس ويوسف نوفل وزكي ابو قاعود وجود الضروس ولين حقروص. --(بترا) خ خ /اص / س س 14/02/2024 12:15:15

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